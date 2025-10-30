傳罷團拱選台北市長！沈伯洋表態「做好立委工作」：感謝大家的支持

記者楊士誼／台北報導

日前有媒體報導，有公民團體人士與民進黨接觸，探討沈伯洋參選台北市長的可能性。而報導也指出，公民團體會在31日民進黨的徵召區報名截止前，推薦沈伯洋。沈伯洋今（30）日受訪時表示，自己感謝大家的支持，但現在的位置最重要的是擔任強化國防與外交的立委，且自己也擔當黨團幹部，會把這份工作做好。

根據《上報》報導，推動罷免國民黨立委的公民團體再次集結，力推沈伯洋參選市長，相關訊息也透過民團與高層「有力管道」，向兼任民進黨主席的總統賴清德、總統府秘書長潘孟安等徵詢，希望納入考慮沈伯洋。而報導也指出，賴清德心中首選是身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤，府院高層更表示「不選市長就接政策會」，吳思瑤的接任也可見其並無動念參選市長。

廣告 廣告

沈伯洋稍早在立法院受訪表示，他昨天下飛機後才看到新聞，也感謝大家對自己的支持。沈伯洋指出，自己現在的位置最重要的是強化國防與外交的立委，且擔任黨團幹部，自己會把這份工作做好。至於是否有與公民團體接觸？沈伯洋則說，自己下飛機後就來立法院了，沒有接觸。

更多三立新聞網報導

反制中共長臂管轄！國安局示警：配合中共舉報、制裁行為，將依法偵處

中國立案調查沈伯洋 民進黨怒斥「紅色恐怖」：威嚇台灣、危害區域和平

披綠袍戰蔣萬安？被罷團點名2026選北市 沈伯洋辦公室回「這句」

傳罷團力挺沈伯洋選台北市長 吳思瑤：他應該沒有意願吧？

