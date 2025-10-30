傳罷團挺參選台北市長 立委沈伯洋：做好現在工作

（中央社記者王揚宇台北30日電）民進黨2026台北市長人選布局受關注，外傳罷團挺民進黨立委沈伯洋參選。沈伯洋今天受訪表示，下飛機才看到新聞，但他是國防、國安相關立委，也擔任黨團幹部，現在對他來說最重要的事情，就是把這份工作做好。

民進黨布局2026地方選舉，在非執政的直轄市長、縣市長選舉部分，訂定參選意願表達期限，在10月31日下午5時前，有意參選者可以填寫參選意願表，送至中央黨部。民進黨選對會將於11月5日開會討論。

廣告 廣告

外傳罷團挺沈伯洋參選台北市長，沈伯洋今天在立法院接受媒體聯訪指出，他昨天下飛機才看到新聞，非常感謝各界的支持，但他現在的位置是國防與國安相關立委，也擔任民進黨立法院黨團幹部，因此現在對他來說，最重要的是事情，就是把這份工作做好。

此外，中國發布公告立案偵查沈伯洋，外界討論沈伯洋離開台灣是否可能會被捕，並引渡到中國服刑。

沈伯洋說，有蠻多國家在中國要求下，引渡中國想要的人，但這不一定是政治犯，而是詐欺或洗錢犯等，民眾要注意的不是他的案例，而是中國對一般人民會不會這樣做，因為這個危險並不是發生在他身上而已，而是會發生在台灣人身上。（編輯：）1141030