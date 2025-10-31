傳罷團挺沈伯洋出戰北市長？ 謝寒冰酸「一級戰將」：精彩可期

朝野各黨積極備戰2026地方選舉，有媒體報導指近日傳出有罷免團體力挺綠委沈伯洋參選台北市長，迎戰現任市長蔣萬安的消息。對此，資深媒體人謝寒冰也點出沈伯洋在大罷免的表現，開酸若民進黨最終由沈這種「一級戰將」代表民進黨出戰台北市，將精彩可期。

綜合媒體報導指，有罷團力挺沈伯洋參選台北市長，並要趕在31日民進黨報名截止前推薦，綠委吳思瑤則指沈應沒有參選意願，沈本人則在30日受訪表示感謝大家對他的支持，但他現在的位置是國防與外交的立委，且擔任黨團幹部，現在最重要就是把這份工作做好。

謝寒冰30日在節目《新聞大白話》中談及此事，並表示「我覺得很好，他（沈）要去選台北市長我完全支持」。謝寒冰也開玩笑說，自己曾講過，若民進黨最後是提名沈競選台北市長，「第一，我要先發一百塊雞排，第二，只要沈伯洋願意，我願意幫他站台助講，而且我保證捧沈伯洋，罵蔣萬安。」

謝寒冰酸，自己確實很想看看沈出來選台北市長會怎樣？「到時候他會不會發揮他最強大的功能，動員他的黑熊部隊，把蔣萬安鬥臭成中共同路人，然後全部抹紅」，坦言自己很期待。

至於罷團力挺沈競選的理由，謝寒冰加碼酸，雖然大罷免到最後功敗垂成，「但沈伯洋在第一、第二階段表現實在太優、太讚，展現他強大的戰鬥力、動員力，還有論述能力」，謝認為由沈這種「一級戰將」代表民進黨出戰台北市，精彩可期。

不過沈近日遭中方列為調查對象，國安局則表示不能排除沈在境內遭協力者跟監、脅迫，針對大陸羅列「涉獨清單」內的人士及企業，協請警政署加強安維部署確保人身安全等。謝寒冰則不解指出「在大陸的企業你有辦法保護嗎？那在台灣的企業你要保護什麼？」，認為國安局又藉此機會煽動及恐嚇人民等。

謝寒冰也直言，若中方可以直接在台灣制裁台灣人的話，那國安局、警察局等所有的檢調單位都可以打包回家了。最後，謝寒冰也重申，他自己強烈希望跟推薦，沈伯洋一定要代表民進黨出戰參選台北市長。

