傳罷團挺沈伯洋選北市 沈：感謝支持、現階段專注國防國安工作

民進黨立委沈伯洋。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民進黨2026年台北市長人選布局備受關注，外傳「罷團」挺民進黨立委沈伯洋參選。對此，沈伯洋今（30）日在立法院受訪時回應表示，他昨天下飛機才看到相關報導，感謝各界關心與支持，但身為國防、國安相關委員以及民進黨立院黨團幹部，目前最重要的事情就是把手上的工作做好。

民進黨中央日前訂定地方縣市長初步提名時程，對於非執政縣市的參選人選，開放有意角逐者於10月31日下午5時前填寫「參選意願表」送交中央黨部，並預計在11月5日召開選對會討論相關提名事宜。外界因此解讀，黨內各方布局與人選動態正在加速整合。

廣告 廣告

面對傳出罷團力挺他參選北市長，沈伯洋低調回應：「昨天才下飛機看到新聞，非常感謝大家的支持，但我目前的角色是國防、國安相關立委，也是黨團幹部，現在最重要的就是把這份工作做好。」

至於日前中國重慶市公安局公告立案偵查沈伯洋，引發外界關注其離境安全問題，是否可能遭跨境拘捕甚至被引渡至中國。沈伯洋表示，確實有一些國家會在中國要求下引渡人員，但多半涉及詐欺、洗錢等刑事案件，並非政治案件。

他提醒民眾應注意的不是他個人的案例，而是中國政府對一般台灣民眾的潛在威脅，「這個危險不是只發生在我身上，而是所有台灣人都有可能面臨的風險。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

林佳龍發文公開力挺選高雄卻遭網友洗版！ 林岱樺最新回應

國台辦稱辦沈伯洋是正義之舉 民進黨：任何台灣人都可能被點名