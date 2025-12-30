傳羅唯仁家搜出「大量台積電機密」 高檢署：不予評論

台北市 / 綜合報導

前台積電資深副總羅唯仁，涉嫌帶走大量機密轉投英特爾，上個月台積電正式採取法律行動，高檢署也聲請扣押他的2筆不動產以及股票獲准，市值約達20億台幣，而據報導指出，當時檢調還在羅唯仁家中，找出大量先進製程技術機密資料，案件也提升為國安層級，對此高檢署表示，案件偵辦中不予評論。

上次公開露面已經是9月份，參加工研院院士授證典禮，前台積電資深副總羅唯仁，從副總統蕭美琴手中，接過院士證書。前台積電資深副總羅唯仁(9/15)說：「在這個過程中呢，張董事長(張忠謀)、C.C.Wei(魏哲家)、Mark Liu(劉德音)和Rick Tsai(蔡力行)，他們的支持是功不可滅的。」

7月份從台積電榮退，致詞當中仍透露，對公司滿滿感謝，不過卻接著轉投對手英特爾，被爆出涉嫌帶走大量機密，觸動台積電敏感神經，上個月25日，台積電正式對羅唯仁，提告違反營業祕密法，高檢署分案偵辦，26日扣押2處不動產以及股票，市值約達20億台幣，還疑似搜出台積電機密資料，羅唯仁案也升級國安層次，依違反國安法偵。

前幾年台積電運動會，和張忠謀魏哲家等人，並肩坐在第一排，曾是研發大將效力超過20年，是否真的帶走製程機密，羅唯仁截至目前，皆尚未出面說明。前台積電資深副總羅唯仁(9/15)說：「秉持著ONE，TEAM的精神，精誠團結，一定能在這個AI的大時代中，創造出一個光明，光明而持久的道路。」

據了解羅唯仁早已出境赴美，檢調後續若傳喚未到，將可能先行拘提再發布通緝，曾經戰功彪炳的老臣，涉嫌帶走公司機密，外界也關注護國神山，如何解決危機。

