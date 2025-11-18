傳羅唯仁帶走台積電2奈米先進製程機密 高檢署：分案調查中

高等檢察署智財分署今分他字案，調查有無涉犯國安法情形。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁退休後，10月底回鍋競爭對手英特爾擔任研發副總，震驚業界。現卻傳出羅唯仁退休前，以高階主管職權，要求下屬對其進行2奈米、A16、A14奈米等製成簡報，且印走大批資料帶走，台積電蒐證中。高等檢察署智財分署今天也分他字案，調查釐清有無涉犯國安法情形。

據悉，資深副總經理羅唯仁今年7月底甫從台積電退休，10月就傳出已經回鍋老東家英特爾，且擔任研發副總；倘若羅真的帶走最先進製程技術相關機密資料，將有助於提升英特爾的生產良率。

羅唯仁在台積電任職長達21年，曾經歷營運與研發高階職位，非常了解內部諸多研發與生產機密，若真的又帶走機密資料到英特爾，對於該公司現積極推動晶圓代工業務，是一大助力。至於對於台積電是否會造成影響，也有待觀察。

業界已傳出，台積電正在蒐集相關證據，並評估對羅唯仁有所動作，考量英特爾既是台積電競爭對手，卻也是台積電先進製程的主要客戶之一，加上羅是公司的老臣，恐有顧忌。

但羅若帶走很多機密資料回鍋英特爾，不僅侵害營業秘密，技術機密性比先前工程師拍攝2奈米更嚴重，台積電勢必要有所動作，若蒐集到相關事證，不排除比照以違反國安法辦理。

經濟部長龔明鑫今日出席活動時，也證實目前已經請同仁介入了解情況，但表示要由台積電對外說明比較好。

高檢署今則表示，目前已經將該案列為他字案，由智財分署進行調查中，釐清有無涉及國安部分。

