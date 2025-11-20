傳羅唯仁帶走機密跳槽英特爾？徐嶔煌分析「很弔詭」：跟魏哲家信任度好、不缺錢…指「台積電未回覆恐有特殊考量」：可能無競業禁止問題、有美方壓力

前台積電資深副總羅唯仁遭爆於退休前，動用高階主管職權，要求下屬影印大批2奈米、A16、A14等最先進製程技術相關機密資料，並投靠英特爾（Intel）。對此，政經評論家徐嶔煌今（20日）於電台節目《新聞放鞭炮》分析，羅唯仁要跳槽英特爾是一件很「弔詭」的事情，其身為資深副總，並不缺錢，且跟台積電董事長魏哲家之間信任度良好，沒有動機去英特爾。此外，台積電至今未回覆這起案件，徐嶔煌認為，這其中恐有「特殊考量」。

據媒體報導，75歲的羅唯仁於今年7月底自台積電退休，但在退休前，曾動用本身高階主管職權，要求下屬對其簡報，並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走。同時，業界盛傳羅唯仁已於10月底，至英特爾任職。

對此，徐嶔煌指出，羅唯仁在台積電的時間非常久，所以台積電重要事件，包含夜鷹計畫、幾奈米製程等等，他都有參與，「這樣的老臣，已成為工研院院士，他要去英特爾這件事本身就很『弔詭』」。

徐嶔煌直言，羅唯仁不缺錢、跟台積電關係也良好，不像前台積電資深研發處長梁孟松在跳槽前，已經跟大家關係不好、遭冷凍。徐嶔煌指出，羅唯仁沒有錢的動機、在這間公司的關係也好，「他沒有理由要把機密資料帶到英特爾去」。

徐嶔煌接續表示，就算羅唯仁真的去英特爾，台積電也可以提出競業禁止條款，「但也沒有」。徐嶔煌說，「這其中有很多『盲點』無法解釋，這就是為什麼我對這起事件一直評論的很保守」。

同時，徐嶔煌也點出，以羅唯仁現在75歲的年紀，剩下最多的也只有人脈跟大方向決策感，「新的研發已經與他無關了」。而針對這起事件，台積電到現在都沒有給外界一個回應，徐嶔煌認為，這其中可能有一些特殊考量。

徐嶔煌表示，若羅唯仁真的去英特爾，台積電會有競業禁止的問題，股東一定會抗議，「但到現在都沒有說話，就有可能公司與羅唯仁之間，並沒有競業禁止問題」。此外，徐嶔煌說，也有可能是台積電有一些與英特爾有關的考量，背後恐有美方壓力，不便表態。不過，徐嶔煌也提到，台積電身為上市大公司，美國再怎麼樣，也不太可能施壓。

