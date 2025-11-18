傳羅唯仁跳槽英特爾帶走20多箱手寫機密 台積電未回應藏貓膩

消息人士透露，台積電前研發資深副總羅唯仁透過幕僚整理，帶走超過20多箱手寫稿資料，其中可能包括2奈米以下先進製程重要機密。圖／本報系資料照片

台積電前資深副總羅唯仁傳出退休前，動用高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14等最先進製程技術相關機密資料帶走。台積電公關體系對此事件表示並不知情也無法評論。不過，消息人士透露，羅唯仁透過幕僚整理，帶走超過20多箱手寫稿資料，雖然可能包括2奈米以下先進製程重要機密，但一般推測，羅唯仁因與公司簽訂競業禁止，公司仍默許他轉赴英特爾任職，其中暗藏諸多貓膩，有待觀察。

熟知羅唯仁的人士透露，羅唯仁對技術極為執著，但每次開會，從來不會帶電腦，有關設備商及材料商專程簡報先進製程相關技術，他都會手寫勤做筆記。

羅唯仁非常珍惜自己的手寫筆記，也都妥善保存。因此今年7月退休前，幕僚幫他整理打包的手寫稿等資料，超過20多箱。這也是媒體披露台積電內部擔心他帶走即將量產的最先進2奈米、A16、A14等最先進製程技術相關機密資料，正進行蒐證。

據調查，羅唯仁上月底赴英特爾任職，掌管研發到落地量產前的先進設備暨模組發展領域，攸關英特爾最需要提升的生產良率。羅唯仁轉赴英特爾任職是否會涉及競業禁止？是這次帶走資料最敏感也是業界最為關注之處。

但了解內情人士分析，台積電「PIP」（專屬資訊保護 ，Proprietary Information Protection)，極為嚴格，尤其在發生前員工竊取2奈米機密資料後，監現更為嚴謹，而羅唯仁是掌管台積電最先進製程的關鍵人物，台積電法務部門不可能放任他沒有簽訂競業禁止，更不可能在沒有任何約束下就任其轉赴英特爾任職。

供應鏈推測，羅唯仁轉赴英特爾任職，可能獲得公司決策層默許，可能也是台積電截至目前為止對羅帶走大量手寫稿，遲未對媒體爆料做任何提告或說明的關鍵。

至於羅帶走的資料，可能還包括他緊盯的A10（1奈米）及A7（0.7奈米），但以台積電多年對羅的禮遇，以及羅深知這些先進製程重要機密對台積電長期發展的重要性，羅轉赴英任職，應只是協助英特爾由Intel 20能順利推進到18A或14A。英特爾執行長陳立武曾表示不除放棄14A及以下製程研發，未來不排除在不影響台積電股東利益及政府許可範圍（如N-1或N-2)，授權給英特爾，一舉解決美國總統川普希望增加先進製程在美國生產、以及扶植英特爾脫離財務困境並肩負先進晶片大計，同時化解台積電面臨川普一再認為台灣偷走美國晶片製造的壓力。

