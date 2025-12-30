傳羅唯仁遭搜大量台積電機密 王鴻薇：工研院應拔院士資格

王鴻薇指工研院應拔除羅唯仁院士資格。資料照 呂志明攝



傳台積電前資深副總羅唯仁遭檢調於家中搜出「大量台積電機密」，國民黨立委王鴻薇今（30日）表示，已要求工研院拔除或暫停羅唯仁工研院士資格，但工研院僅回覆增訂相關準則處理未來院士資格。

王鴻薇今在臉書發文說，根據媒體報導，檢調於11月底前往羅唯仁位於台北市及竹北的住居所執行搜索，查扣電腦、隨身碟及多箱文件，清查後發現其中有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料。

王鴻薇表示，在台積電提告前，她已第一時間就針對此事質詢相關部會，除了要求法務部主動偵辦以外，更請台積電一定要提告，捍衛我國重要技術機密，而且她也要求工研院應拔除或暫停羅唯仁院士資格。

她說，工研院院士象徵台灣高科技界的榮譽，以及國家對傑出貢獻的肯定，工研院則具體回覆，目前增訂「院士評議準則」處理「未來」院士資格適任，會由院士評議議會進行處理。但工研院至今不能證實是否適用羅唯仁。

王鴻薇認為，如果連涉嫌違反國安法的罪犯都可以是院士，竊取國家技術機密轉任外國高管，這樣無異於叛國的行為，如果沒有任何處理，我國國格盡失，相信國人以及業界都不能接受。

