傳美伊停戰備忘錄14日於日內瓦簽署 伊朗革命衛隊陣營出面打臉

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伊朗民眾3月15日聚集在首都德黑蘭遭軍事打擊摧毀的建築物前。（法新社）



美國與伊朗傳出最快將於14日在瑞士簽署停戰備忘錄，內容涉及全面停火、重啟荷莫茲海峽、解除部分制裁及伊朗核問題後續談判。不過，知情外交官與伊朗官方媒體透露的協議內容，存在部分差距。伊朗革命衛隊相關媒體則否認將在瑞士簽署的說法，稱這份備忘錄在審查程序完成前，任何談判結果都存在變數。

一名西方消息人士12日向路透表示，美國與伊朗最快可能於14日簽署停戰備忘錄，而瑞士日內瓦已成為最有可能的簽署地點。

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該消息人士表示，備忘錄中的措辭仍在最後敲定中，而伊朗仍堅持其立場，認為這項協議也必須終結黎巴嫩的戰事。目標是在13日前完成最終措辭，以便協議能提交給美國副總統范斯（JD Vance）和伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）簽署。

外交官vs.伊朗媒體透露協議內容比一比

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據知情外交官員透露，美國與伊朗對於諒解備忘錄的內容已達成共識，目前只待雙方領導人同意，主要內容包括了：

1. 包括黎巴嫩在內「全面停火」60日，簽署後立即生效；

2. 荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）立即重啟，伊朗不得收取任何通行費，確保能源與商業貨品自由流通，且航道交通在30日之內須恢復至戰前水準；

3. 美軍解除對伊朗港灣的封鎖，並且將視協議執行情況鬆綁對伊朗的制裁；

4. 滿足美方針對核問題的所有要求，包括伊朗承諾不獲取核武，並且解決高度濃縮鈾的庫存問題；

5. 協議將定名為「伊斯蘭馬巴德協議」（Islamabad Agreement）。

而根據伊朗國營通訊社IRNA報導，在經過多輪修訂後，美國與伊朗之間的諒解備忘錄已根據伊朗提出的14點方案，「實際上已進入最後階段」。IRNA與伊朗半官方Mehr通訊社等伊朗媒體，也披露的臨時協議草案內容：

1. 協議裡並沒有「延長停火」的措辭，而是全面停止戰事，包括黎巴嫩戰場。如果協議簽署，美國將「承諾逼以色列」停止在貝魯特的軍事行動。

2. 在核問題方面，伊朗不會立即承擔任何新的義務。只有在備忘錄簽署後的60天談判期內，伊朗才會在「符合其基本原則的框架下」參與核談判，其中包括其擁有濃縮鈾權利的立場。

3. 關於荷莫茲海峽，伊朗媒體強調，德黑蘭不會承諾交出海峽管理權，也不會讓局勢恢復到戰前狀態。備忘錄僅討論「恢復海上航運正常化」，以及美國解除對伊朗港口的封鎖。美國不會參與海峽管理，未來只會由沿岸國家透過區域機制協調。

4. 在伊朗遭凍結資產方面，協議要求釋放240億美元的伊朗凍結資金，其中一半必須在簽署時立即到位。IRNA表示，草案聲稱伊朗已從第三方取得有關後續付款的「具體保證」。

5. 伊朗要求全面解除制裁的訴求，將在60天內處理。在此期間，美國也將承諾不再向區域增派軍力，也不會對德黑蘭祭出新的制裁措施。

6. 關於戰爭賠償，Mehr通訊社表示，美國及其盟友必須提出總值至少3000億美元的伊朗重建計畫。IRNA則指出，具體執行機制將在這60天內進一步協商。

7. 在伊朗彈道飛彈計畫及代理人武裝問題上，Mehr表示，相關議題已被「明確排除」在協議之外。

也就是說，伊朗的核問題、解除對伊制裁，以及重建計畫都是在簽署協議後60天內要處理的問題。

根據伊朗官員12日描述的協議內容來看，德黑蘭似乎獲得了大部分的要求條件。相較之下，川普除了讓伊朗重新開放荷莫茲海峽之外，似乎幾乎沒有取得他原本尋求的目標。

一名伊朗高層消息人士12日向路透表示，協議草案將解除對伊朗石油產業的制裁、解凍數十億美元的伊朗資金，並要求所有戰線停止敵對行動，包括黎巴嫩戰場。核問題則將留待後續談判處理。

革命衛隊相關媒體否認瑞士簽約傳聞

不過，伊朗國際電視台（ Iran International）報導，與伊朗革命衛隊關係密切的法斯通訊社（Fars），駁斥即將在瑞士與華府簽署協議的說法。該媒體表示，「任何關於在瑞士簽署或進行面談的傳聞，都不過是對提議的誤解和美國一廂情願的想法。」

另一家與伊朗革命衛隊有關聯的塔斯尼姆（Tasnim）通訊社引述消息報導，華府透過卡達作為中間人向德黑蘭表示，美方已不再要求修改先前由美國提出、希望納入協議文本的內容。

消息人士指出，這份14點協議文本目前仍由伊朗相關機構審查中，在審查程序完成前，任何關於談判結果的猜測都不具「可信度」。消息人士還強調，美方最終被迫放棄原先要求的修改內容，顯示伊朗並未因近期的軍事衝突與外交壓力而改變其核心立場。

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