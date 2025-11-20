傳美俄已協商新和平計畫！川普盼烏接受 能割土地與削減武器換安全保證

記者蒲世芸／綜合報導

美國總統川普為結束俄烏戰爭，傳出已與俄方協商出一份「28點計畫」，核心內容是要求烏克蘭作出重大讓步，包含讓出俄羅斯目前尚未完全控制的烏克蘭東部部分地區，以換取美國對烏克蘭與歐洲的安全保證，防範俄羅斯未來的侵略。但一名直接了解細節的美方官員透露，這項提議在基輔與其盟友眼中恐怕是對莫斯科的「巨大讓步」。

傳川普政府希望澤倫斯基能接受新版和平計畫。（圖／翻攝自白宮）

要求烏割地換安全承諾

美國媒體Axios 19日報導，新版的和平計畫指出，俄羅斯將取得盧甘斯克與頓內茨克，合稱為頓巴斯（Donbas）地區的「完全實質控制權」。即使根據戰爭研究所（Institute for the Study of War）的最新資料，烏克蘭目前仍控制約14.5%的領土。而在其他戰區如赫爾松、札波羅熱，停火線大致維持現況。俄羅斯會部分歸還土地，細節仍需再議。

另有烏克蘭官員證實，美國的確要求烏方在頓巴斯做出領土讓步，而且計畫內容還包括限制烏軍規模與削減長程武器。報導提到，兩名熟悉情況的消息人士表示，美方已向澤倫斯基「發出訊號」，希望基輔必須接受這套架構。

美方官員強調，白宮的想法是認為，如果戰爭繼續，烏克蘭最終仍可能失去這些領土，「因此烏克蘭現在達成協議反而符合自身利益」。

卡達、土耳其加入起草協議

Axios指出，卡達與土耳其也參與了這份新計畫的草擬工作，並支持美國的調解行動。其中一位消息來源甚至表示：「卡達與土耳其曾協助終結加薩戰爭，也可能協助終結烏克蘭戰爭。」

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）上週末在會談中，與烏克蘭總統國安顧問烏梅洛夫（Rustem Umerov）進行深入溝通。一名直接了解情況的消息人士指出，烏梅洛夫是獲得澤倫斯基授權與魏科夫談判的，他的許多意見都被納入28點計畫文本中，且雙方「達成了許多共識」。

但烏克蘭方面的說法更為保守。一位烏克蘭官員證實，澤倫斯基確實派烏梅洛夫去聽取美方簡報，但強調那只是「口頭簡報」，烏梅洛夫並未收到書面提案；也否認烏方在會中接受計畫，並稱烏克蘭反對許多內容。

而在與烏梅洛夫會面前，魏科夫已與俄羅斯特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）就此計畫進行廣泛討論。

澤倫斯基正面臨戰爭與國內貪腐問題，陷入艱困挑戰。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

原訂於土耳其舉行三方會談

路透社19日報導，美方官員透露，魏科夫原本計畫於當地時間19日前往安卡拉，與澤倫斯基及土耳其外長費丹（Hakan Fidan）進行三方會談。但當美方發現澤倫斯基仍有疑慮，且不願討論川普的新計畫後，會議被迫延期。

據烏方官員解釋稱，是因澤倫斯基要求以「更廣泛，包括歐洲國家」的形式討論該計畫。另一位美方官員補充，烏克蘭近日爆發涉及澤倫斯基核心幕僚的貪腐調查，這場「政治醜聞」也是延後會議的原因之一。

美國官員最後表示：「我們現在會等，球在澤倫斯基那邊。」

戰事艱困、烏國醜聞纏身

就在此敏感時機，澤倫斯基19日與土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）進行會談，並透露艾爾段已提出不同談判形式，且願意提供平台。

澤倫斯基在Telegram上強調：「最重要的是，我們與所有夥伴協調，而美國的領導力必須保持強大。只有美國，以及美國總統川普，有足夠力量讓這場戰爭真正結束。」

美軍高層抵基輔會晤

美國方面也在加緊掌握烏克蘭現況。由美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）率領的美軍代表團於當地時間19日抵達基輔，執行「實況調查任務」。

陸軍參謀長喬治上將（Randy George）也在代表團之中。知情人士證實，兩人將於20日會見澤倫斯基等烏克蘭官員。

