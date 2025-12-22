傳美光出手搶新廠產能 力積電股價一度攻上漲停價

近日有供應鏈消息指出，美光已低調洽詢力積電搶產能，帶動今日（12/22）股價上漲。圖為力積電大樓。翻攝自公司官網



台灣晶片大廠「力積電」先前傳出美國儲存大廠SanDisk主動接觸、評估合作可能，近日又有供應鏈消息指出，美光也已低調洽詢力積電，目標鎖定銅鑼新廠尚未滿載的產能配置，消息一出，帶動力積電今日（12/22）股價飆升，盤中一度攻上漲停價40.45元。

力積電銅鑼新廠目前廠房、基礎建設已到位，業界人士分析最大月產能上看5萬片，但現階段設備建置量仍偏低，推算裝機率約僅兩成左右，後續仍有明顯的擴充空間，對急於補足供應的國際大廠而言極富吸引力，讓銅鑼新廠成為市場關注焦點。

繼先前傳出SanDisk主動接觸力積電後，據傳美光也循類似模式，希望能在力積電已完工，仍可新增至少4、5萬片產能空間的銅鑼新廠，導入其技術與機台生產記憶體，在最短時間開出新產能。有消息人士透露，美光與力積電已有至少三種合作模式，包括純代工合作、結合技術移轉與設備導入及分銷概念等。

針對相關傳聞，美光尚未對外回應，力積電則表示，確實持續與多家大廠洽談合作。業界認為，力積電在與美光的合作中，若能保留一定比重的自有銷售，對公司本身獲利彈性相對有利，因此今日股價也應聲上漲，以38.8元盤上開出，盤中一度攻上漲停價40.45元。

