傳美光找上門談合作 力積電股價漲停站上40元、爆量45萬張
[Newtalk新聞] 繼先前市場傳出美國記憶體大廠 SanDisk 主動接觸力積電（6770）、評估合作的可能性後，近期再傳出另一家大廠美光（Micron）也低調洽詢力積電，合作目標鎖定於其銅鑼新廠已完工、但尚未滿載的產能。受此激勵，今（22）日股價強勢表態，早盤以 38.8 元開盤後，盤中攻上漲停價 40.45 元、漲 3.65 元，創三年多來新高價，截至 11:30 分，成交量 45.52 萬張，居台股成交量之冠，漲停委買張數超過 4.7 萬張。
力積電主要代工利基型 DRAM、SLC NAND 快閃記憶體、NOR Flash 等記憶體，月產能約 5 萬片 12 吋晶圓，雖今年前 3 季累計每股稅後虧損 1.71 元，但目前產能滿載，預期記憶體漲價效益有助挹注第 4 季營運。
公司先前在法說會指出，由於 AI 應用帶動 HBM 持續供不應求，連帶使得利基型 DRAM 的產能受到排擠，導致其持續漲價。
市場盛傳，美光也洽詢力積電擬委由銅鑼新廠代工，鎖定其仍有 4～5 萬片擴充空間的新產能，雙方針對包括純代工、技術設備導入及分銷策略等模式展開討論。業界預期，若合作成形，有利力積電加速擴產，並在記憶體報價上行周期中，提高自有銷售彈性，有望支撐未來營收結構與獲利能力。須密切關注銅鑼廠產能利用率提升與實質訂單落地狀況。
不過，也有看法認為，美光原本就與力積電在 DDR4 有合作關係，目前該公司還在虧損，加上擴產訂購機台至少要一年半載，即使傳聞為真，等力積電完成擴產，記憶體市況恐又供給過剩，對利多傳聞需謹慎看待。
