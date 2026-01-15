傳美可能24小時內攻擊伊朗嗆反擊 川普稱先觀望

（中央社華盛頓／杜拜／杜哈14日綜合外電報導）美國官員今天指出，美國正從中東基地撤離部分人員。一名伊朗高階官員表示，德黑蘭已對鄰國示警，若美國對伊朗發動攻擊，伊朗將針對美國在中東基地進行報復。

路透社報導，在伊朗領導階層試圖平息嚴重的國內動亂之際，德黑蘭正尋求嚇阻美國總統川普多次揚言要為反政府示威者出手干預。

一名要求匿名的美國官員表示，由於中東緊張情勢升高，美國正採取預防措施自關鍵基地撤離部分人員。

一名西方軍事官員透露：「所有跡象都顯示美國攻擊迫在眉睫，但這也是川普政府一貫作風，用來讓所有人保持高度警戒。不可預測性本身就是一種策略。」

然而，川普在白宮暗示，他正對這場危機採取觀望態度。

川普告訴記者，他獲知伊朗鎮壓抗議行動時的殺戮情形正在減少，相信目前沒有大規模處決的計畫。

當被問及是誰告訴他殺戮已停止時，川普形容消息來源是「對方非常重要的人士」。

川普未排除美國可能採取軍事行動的可能性，稱「我們將觀察整個進程」，並表示美國政府已收到伊朗「非常好的聲明」。

兩名歐洲官員表示，美國進行軍事干預可能在未來24小時內就會發生。一名以色列官員也表示，看來川普已決定介入，但規模與時機仍不明朗。

卡達表示，美國從中東最大的基地烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）撤離人員，是「因應當前區域緊張局勢所採取的措施」。

三名外交官指出，部分人員已被告知離開這處基地，但目前尚未出現如去年伊朗飛彈攻擊前數小時那樣，大批部隊被運送至足球場與購物中心的情況。

英國媒體The I Paper報導，因應美國可能發動攻擊，英國也正從卡達一處空軍基地撤離部分人員。英國國防部尚未立即回應。

由於網路封鎖，來自伊朗境內的資訊流通受阻。

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）表示，迄今已確認2403名抗議者及147名政府相關人員死亡，遠高於2022年與2009 年遭鎮壓的抗議浪潮。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）形容，這是「伊朗當代史上最暴力的鎮壓」。

伊朗武裝部隊參謀總長墨沙維（Abdolrahim Mousavi）今天指出，伊朗「從未面臨如此規模的破壞」，並將責任歸咎於外國敵對勢力。

伊朗國營電視台播出在德黑蘭（Tehran）、伊斯法罕（Isfahan）、布什爾（布什爾）和其他城市，為動亂中喪生者舉行的大型葬禮畫面。

一名西方官員表示，伊朗政府似乎並未面臨即將崩潰的局面，其安全體系仍掌握局勢。（編譯：徐睿承）1150115