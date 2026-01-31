傳美國可能週末攻擊 伊朗總統：川普、納坦雅胡和歐洲領導人煽動暴亂

伊朗總統裴澤斯基安1月11日接受國營電視台專訪。路透社



伊朗因鎮壓反政府示威者，與美國緊張關係不斷升高。繼美媒報導，美國總統川普最快可能明天、2月1日將下令攻擊伊朗；伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）31日則指控，美國、以色列和歐洲領導人利用伊朗經濟問題煽動暴亂，並在最近的抗議活動中為人們提供「撕裂國家」的手段。

路透社報導，裴澤斯基安在國營電視台的直播節目中說，美國、以色列和歐洲領導人試圖「挑釁、製造分裂並提供資源，吸引一些無辜民眾加入這場運動」。

廣告 廣告

裴澤斯基安表示，川普、以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和歐洲領導人「利用我們的問題進行挑釁，並曾經試圖、且現在仍在試圖分裂社會」。

他說：「他們將人們帶上街頭，正如他們所說的，想要撕裂這個國家，在人民之間散播衝突與仇恨，並製造分裂。」他補充：「大家都知道，這不單純只是一場社會抗議。」

伊朗去年12月28日爆發示威，起因是通貨膨脹飆升和貨幣里亞爾劇烈貶值等經濟問題，德黑蘭當局切斷全國網路並鐵腕鎮壓後，示威似已減弱。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）告訴有線電視新聞網（CNN）土耳其語頻道，共有3100人死亡，其中包括2000名安全部隊成員。

阿拉奇表示：「政權更迭完全是幻想。有些人陷入這種錯覺。我們的體制根深柢固而且穩固，個人的去留不會造成任何影響。」

美國要求伊朗，若要恢復談判，必須限制其飛彈計畫，但伊朗拒絕其要求。阿拉奇27日在土耳其表示，飛彈絕不會成為任何談判的主題。

針對美國的軍事行動威脅，阿拉奇表示，德黑蘭已為談判或戰爭做好準備，同時也準備好與區域國家接觸，以促進穩定與和平。

包括土耳其、阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯等中東國家持續進行外交努力，防止華府與德黑蘭發生軍事衝突。

總部位於美國的人權組織「伊朗人權維護者通訊社」（HRANA）指出，鎮壓至少已造成6563人死亡，其中包括6170名抗議者和214名安全部隊成員。

美國總統川普多次表達對伊朗示威者的支持，並表示若德黑蘭當局繼續殺害抗議者，美國已準備好採取行動。美國官員30日表示，川普正在審視各種選項，但尚未決定是否對伊朗發動攻擊。

以色列《新消息報》網站（Ynet）30日報導，一艘美國海軍驅逐艦已停靠在以色列埃拉特港（Eilat）。

更多太報報導

槍殺保險公司CEO案 法官駁回「一控罪」、曼吉昂尚未判決已確定逃死

日相高市3月將訪美 日媒：川普政府擬以最高規格國賓接待

香港日圓搶案警逮6人 其一日本人佯裝受害者實為內應