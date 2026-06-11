傳美國安會官員取消會晤鄭麗文 王定宇戳穿「3大原因」：比盧秀燕還不如

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鄭麗文到波士頓買票參觀「甘迺迪圖書館」。翻攝鄭麗文臉書



國民黨主席鄭麗文近期訪美，原本預定10日下午將進入白宮，但《自由時報〉報導指出，鄭麗文訪團並未如期與美國安會官員見面，疑似遭到美方取消。對此，民進黨立委王定宇今天（6／11）臉書發文表示，鄭麗文此行不僅見不到美方重要政治人物，拜會對象多為地方層級與親中學者，拜會地點限於智庫、校園、植物園及紀念圖書館，整體接待層級與地點皆遠不如台中市長盧秀燕，現在連外交「基本款」都落空，更引用美國媒體定調「鄭麗文是北京的。」

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針對美方舉動，王定宇進一步分析，美方取消會晤鄭麗文有3大核心原因。首先，鄭麗文所領導的國民黨，已不再被美國視為可信賴的夥伴，反而被定位成台灣安全、區域穩定與美台關係的破壞者。

第二點就是關於軍購，王定宇說，台美區域安全合作的8年1.25兆元軍購特別條例，本是台美雙方共同研議的成果，鄭麗文卻與民眾黨主席黃國昌聯手將其誣指為「空白授權」，並指控民進黨政府「貪污」，甚至在台灣政府和美方安排二次機密報告特別預算案內容明細後，還在說「空白授權」，另外毫無證據的指控軍購弊案。

王定宇也強調，上述說詞「形同在指涉美方有問題，無疑是對他們的羞辱，更是把台灣國內的政黨政治放在自己的國家安全之上，而這些說法和北京高度雷同，更讓人氣結。事實上，多年來曾經發生重大軍購弊案的，也只有國民黨的執政時期。」

王定宇最後強調，第三點，鄭麗文此次訪美的言行完全附和中共論調，形同在幫習近平造勢，正如美國《福斯》新聞對其定調：「鄭麗文是北京的。」

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