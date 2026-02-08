傳美國對台軍售再加碼 翁履中揭台灣的大國博弈殘酷處境

根據英國《金融時報》報導，美國正考慮在現有約200億美元（約新台幣6318億元）對台軍售之外，額外加碼新的軍售方案，內容可能包括愛國者（Patriot）防空飛彈與國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）等裝備。對此，旅美教授翁履中表示，台灣在美中賽局中不會有特別角色，真正能掌握的只有自己是否足夠強，強到讓別人不願意拿來交易。

傳美國將再售予我國愛國者三型防空飛彈，圖為空軍現役同型飛彈發射架。(圖/軍聞社)

翁履中今（8）日在臉書貼文表示，習川通話後華府傳遞出來的訊號，和美國總統川普口中的「非常好」，其實是兩條線在跑。川普本人在前台釋放友好氣氛、強調私交、為高峰會鋪路，但同時間美國務院與國防相關系統，在後台則丟出「可能加碼對台軍售」的訊息。他認為，這不像是要降低衝突，更像是談判桌上先把籌碼丟出來，向北京施壓，若不讓步就讓成本上升。

翁履中分析，2026年期中選舉，川普不想輸是必然，川普在對中策略上必須同時做兩件互相牴觸的事。一方面川普想跟大陸「談成一筆大交易」，好拿來宣稱自己是史上最會談判、最會讓美國贏的總統；但另一方面，川普也需要在國內塑造「我對中國大陸很強勢」的形象，來鞏固選民的支持，壓制黨內、外的質疑。

川普(圖左)、習近平。(圖/路透社)

翁履中認為，對台灣來說，在這個美、中不斷進行「短期膽小鬼賽局」的過程中，必須面對一個很殘酷、但不能不說的現實，台灣在美、中的賽局中不會有特別的角色。他更直言，台灣連當籌碼，都未必清楚本身在對方眼中被評估的價值是多少，這不是因為台灣不重要，而是因為在大國博弈的計算裡，其他人的角色與價值，從來都只有大國領導人說了算。

翁履中指出，這個殘酷的現實並不是要台灣放棄，而是提醒台灣，還有很多自己該做好的事。如果台灣自己沒有準備好，沒有展現出足夠的共識、制度韌性以及社會承擔風險的能力，那在任何談判桌上，台灣都只會是被動變數，而不是不可或缺的選項。

翁履中強調，當美、中互動隨著選舉、民意、政治算計不斷擺盪時，台灣真正能掌握的只有自己是否足夠強，強到讓別人不願意拿來交易。

