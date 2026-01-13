傳美國對台關稅比照日韓降至15% 民進黨團：應該是國人樂見結果

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

《紐約時報》報導指出美國川普政府與台灣接近完成貿易協議，對台關稅有望降至15%，與日本、韓國相同，不過傳出交換條件為台積電在美蓋五座半導體廠。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今(13)日受訪表示，現在傳出這樣的關稅結果，應該是國人樂見，同時也會審慎看待美國媒體的報導，官方有任何期待和要求都可以透過磋商，認為台積電在美國尋求最適當的資金運用也是一個全球布局的考量，尊重其在世界晶片市場做出最好的佈局。

鍾佳濱表示，台美關稅議題自去年4月以來就受到各界關注，目前也傳出會有比較正面的結果，根據美國媒體報導，可期待的15%應該是國人在台美關稅中樂見結果，對於台美關稅合理制定的任何努力都正向看待。

針對民眾黨主席黃國昌剛宣布赴美，關稅結果就出爐，鍾佳濱表示，黃國昌此趟搭飛機，還沒到美國之前，就傳出這樣的消息，還是正向看待他的努力，「因為在飛機上就算可以用 Wi-Fi，或用念力來促成這樣的結果，都應該要與支持」。

至於傳出關稅15%的交換條件為台積電在美蓋五座半導體廠，鍾佳濱說，美國媒體的報導都會審慎看待，官方有任何期待跟要求，都可以透過磋商。台積電是護國神山，對台股有很大貢獻，本身資金是很多國際資本挹注，在台灣股市上市，也是外資熱衷投資對象，認為在美國尋求最適當的資金運用也是一個全球布局的考量，尊重台積電在世界晶片市場做出最好的佈局。至於美方有他們的期待，因此有關台積電赴美投資議題，外界高度關注，但從結果、市場反應來看，台積電所做的決定應該都符合市場期待。

