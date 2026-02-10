傳美國車零關稅定案 經濟部找車商「喝咖啡」：影響產值約1%

傳出政府已經同意美製小客車及汽車零組件降至零關稅，經濟部長龔明鑫表示，如果是真的零關稅，對汽車產業的產值影響約1%，短期影響不大。（圖：行政院提供）

台美近日有望簽訂貿易協定，傳出我方已經同意美製小客車及汽車零組件降至零關稅，經濟部長龔明鑫表示，如果是真的零關稅，對汽車產業的產值影響約1%，短期內的影響並不大。(請聽AI報導)

經濟部今天（10日）邀請車輛公會及國產車製造業者進行產業座談會，對於是否代表美國汽車零關稅已經定案，龔明鑫會後受訪時表示，雖然還沒底定，但是可以有一些方向性的討論，了解企業界希望政府可以提供什麼協助。

龔明鑫也透露，根據智庫以最極端的情況去推估，對產值影響僅1%左右，還算是可控，但對於就業人口的衝擊則還沒有推估。

龔明鑫指出，從美國進口的都是高價車，而國產車則相對平價，市場有區隔，短期內要進口其他平價車是有困難的，因此影響有限，但政府也匡列30億元輔導廠商升級轉型。

外界關注，若是美國車零關稅，歐洲或是日本車是否也跟進，龔明鑫則強調，除非雙方有進行雙邊貿易談判，否則不可能，這是因為台美簽定的貿易協定跟其他的國家沒有關係。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。