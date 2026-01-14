傳美對台關稅可能降至15% 盧秀燕:當然越低越有競爭力

傳美對台關稅可能降至15%看齊日韓，台中市長盧秀燕說，對重要出口產業來說，當然越低越有競爭力。（圖：中市府提供）

台中市長盧秀燕14日晚間出席精密機械園區廠協會理事長交接，針對美國媒體揭露對台關稅可能降至15%，看齊日韓，盧秀燕說，還未獲政府證實，但對出口產業來說，當然愈低愈有競爭力。傳出台積電可能加碼投資5廠，盧秀燕說，若護國神山一半以上離開台灣，對經濟、國安情勢，有何變動，希望政府要向國人說明。

台中市精密機械科技園區廠商協進會舉辦第5、6屆理事長暨全體理監事交接典禮，由前任理事長林守堂，交接給新任理事長、六星機械工業股份有限公司執行長黃呈豐，場面隆重。台中市長盧秀燕出席祝賀授證，強調產業是經濟的根本，市府將持續與業界並肩前行，一步一腳印落實「富市台中、前店後廠自由港」的施政藍圖。

廣告 廣告

媒體詢問，美國媒體揭露，美對台關稅可能降至15%，看齊日韓，盧秀燕表示，這是非常重要的財經議題，雖然還未獲政府證實，對產業界來說，美國設定關稅的這些產業，都是國家重要出口產業，當然越低，越有競爭力。若證實沒有疊加，單純15%，與韓國差不多，台灣還是有競爭力，但我們希望低於15%，且不疊加，她私下問過一些企業界領導人，他們的目標就是希望低於15%且不疊加。

其次，傳出台積電加碼投資美國5廠，盧秀燕表示，若是真的，台灣也付出非常大的代價，短期內，大家可能看不到對台灣的衝擊，但台積電是護國神山，一半以上移到美國，對台灣中長期產業經濟發展，一定會造成非常重大的影響，政府恐怕也要思考，對台灣未來經濟情勢，甚至國安情勢，會有什麼樣的變動，也希望政府能夠有效向國人說明。（寇世菁報導）