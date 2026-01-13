傳美對台關稅降為15％ 楊瓊瓔呼籲「政府公開正確訊息」

傳美對台關稅降為15％，楊瓊瓔（右）呼籲「政府公開正確訊息」。（林弘笙攝）

國民黨2026台中市長人選，立委楊瓊瓔積極爭取代表藍營出戰，楊瓊瓔今早前往向上市場拜票，根據《紐約時報》指出，台灣輸美貨品關稅將下調為15％，換台積電在美增設5廠，楊瓊瓔表示，拜託政府將正確訊息、談判結果適時公開，讓國人安心。

根據《紐約時報》引述多名知情人士報導，台美貿易談判接近達成協議，美方擬對台商品的進口關稅從20％下調至15％，台積電將擴大在美布局，預計再建5座半導體廠。

楊瓊瓔指出，台美談判從去年4月至今，談得最慢、談得最黑箱，過程讓民眾與產業充滿不確定感。產業老闆面臨是否接單、是否持續投資，甚至在缺工情況下，是否投入大量資金轉向全自動或半自動化設備，都難以抉擇，「一個人最怕的就是不確定感，不知所從、不知如何去走」。

楊瓊瓔說，台灣所有傳統產業，尤其在中部地區的工具機、腳踏車零組件、木工機等是台灣最重要的根基，所以政府沒有理由，不協助基層產業，「基層產業是台灣的生命，也創造台灣的經濟發展跟世界鏈結」，一定要讓國人安心「知所從」，全力支持產業，「這才是我們要的政府」。

楊瓊瓔強調，「不管外媒怎麼說，都不是政府說」，拜託政府將正確訊息、談判結果適時公開，讓國人安心；「國家應該是要團結一致，努力來協助產業，讓產業可以跟世界接軌」。

