傳美對台關稅降至15％換台積電投資 鄭麗文批：任人宰割傷害國格

針對台美關稅問題，國民黨主席鄭麗文今日赴大溪頭寮謁陵時發表相關看法。(呂筱蟬攝)

紐約時報報導，台美已經接近達成協議，美國對台灣商品進口的關稅稅率，將降到15％，換取台積電擴大在美投資再蓋5座晶圓廠。對此，國民黨主席鄭麗文今天表示，關稅至今談判超過1年時間從頭到尾都是黑箱，台灣政府沒有向國會、國民報告，台灣就是任人宰割、處置的狀態，對台灣權益與國格傷害最深。

鄭麗文說，遺憾關稅談判從頭到尾都是黑箱作業，沒有任何的訊息，只能從國際媒體，甚至於是八卦消息、小道消息窺探一二。過程當中政府不但沒有向台灣社會報告，也沒有向國會報告，更沒有向台灣所有會被衝擊的相關產業做討論、說明跟溝通，所有台灣社會都被蒙在鼓裡、不得而知。

她說，真的很懷疑台灣是否還是民主自由的社會嗎，到底怎麼跟美方談判，彼此中間的折衝妥協又是什麼？而《紐約時報》所披露的消息，真的就是權威最後的訊息嗎？到目前為止沒有聽到任何來自台灣政府官方的正式訊息，完全就是任人宰割、任人處置的狀態，這個才是對台灣所有的權益、國格傷害最深的。

她痛批，民進黨政府至今仍舊我行我素，沒有辦法對台灣社會有任何的交代，身為台灣最大的在野黨，如何保護台灣的產業、如何因應嚴峻的挑戰，國民黨也是在一個完全黑箱的狀態裡頭，所以這是非常令人遺憾的事情。

