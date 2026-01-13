傳美對台關稅15%不疊加 中經院院長：形同準最惠國待遇

中經院院長連賢明。 圖：翻攝中經院官網

[Newtalk新聞] 根據外媒報導，台灣即將和川普政府達成貿易協定，台灣關稅稅率將降至15%，條件是台積電必須在美國進行更大規模投資，傳出至少要在增建5座半導體廠。中華經濟研究院院長連賢明今（13）日在臉書發文指出，如果最終確定稅率是「15%且不疊加」，那麼幾乎可視為「準最惠國待遇」，這代表台灣被美國視為在對美供應鏈中扮演關鍵角色。

根據《紐約時報》引述三名消息人士透露，台美貿易協定經過數月談判，目前正在進行法律審核階段，最快將於本月宣布。其中，該協議將我出口美國關稅降至15%，與日本、韓國等亞洲盟友一致。而有一位消息人士透露，作為協議一部分，台積電還將承諾在亞利桑那州增建至少5座晶圓廠，使其在該州的工廠數量增加約一倍，不過目前尚不清楚這些投資的具體時間表，台積電也尚未回應。

廣告 廣告

連賢明表示，從目前資訊來看，台美的貿易談判看起來「應該告一段落」，只是會不會如《紐約時報》所預測在一月底確定，他個人還是有所保留，畢竟川普現在還有伊朗和古巴在忙，應該不太有時間會管到台灣的貿易協議。

他指出，如果稅率真的是15%不疊加，這個稅率幾乎可說是「準最惠國待遇」，和日本韓國歐盟等國相同，代表台灣被美國視為在對美供應鏈中扮演關鍵角色。

連賢明認為，這稅率應該是台灣過去十幾年來，第一次有機會在美國市場中和日本和韓國在相同基礎競爭，過去即使在 WTO架構下，台灣比日韓稅率還是都高，這對台灣的傳統產業在美國市場競爭應該會是一大利多。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台南中西區民宅火警 2人及時逃出暫無傷亡

吳恭銘觀點》當出口補貼不再 中國企業的生存攤牌倒數