傳美放行南韓三星、SK海力士晶片設備輸中 台積電能否過關受矚

SK海力士生產的記憶體晶片。路透社資料照片



路透社今日（12/30）引述兩位知情人士透露，美國政府已批准年度許可證，允許三星電子、SK海力士等南韓企業在中國的工廠，於2026年間進口晶片製造設備。台積電是否同樣獲准，備受關注。

川普政府持續對中國晶片相關出口採取全面管制措施，但三星、SK海力士和台積電等公司，均從美國的「經驗證終端用戶」（Validated End User）豁免政策中受益。然而，這項特權將於31日終止，意味著上述公司向中國工廠運送美製晶片設備將須取得美國官方的出口許可證。

廣告 廣告

美國今年稍早決定撤銷對部分企業的豁免政策。其中一位知情人士稱，華府針對向中國出口晶片製造設備實施年度審核機制。

三星與SK海力士均拒絕評論，台積電則未立即回應評論請求。美國商務部在非辦公時間無法立即取得評論。

為限制中國取得美國的頂尖技術，川普政府正在重新審視拜登政府時期被認為過於寬鬆的出口管制措施。

南韓三星電子與SK海力士是全球記憶體晶片製造領域的兩大龍頭，皆將中國列為關鍵生產基地，尤其針對傳統記憶體晶片部分。由於AI資料中心建設供不應求，相關晶片價格正持續飆升。

13:26 發稿

13:44 更新（新增相關資訊）

更多太報報導

儘管達成貿易戰停火 中國仍舊持續限制稀土輸往美國

美國禁大疆無人機 中國外交部：堅決反對打壓

FT：川普9月訪英承諾的AI、量子合作 上週又被喊停了