傳美新版「國防戰略報告」亞洲防線將排除台灣！ 美防長駁斥

[Newtalk新聞] 根據外媒報導，美國新版《國防戰略報告》傳出可能調整亞洲防線，將台灣與韓國排除在主要防衛範圍之外。對此，美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）昨（29）日駁斥此消息，並稱相關報導不實。

綜合《日經亞洲》（Nikkei Asia）和《韓聯社》報導，川普政府即將公布新版《國防戰略報告》，而新版的報告將以「美國本土防衛」為優先要務。根據報導，美方理論上可能會劃定4種亞洲防線，其中，對區域穩定最有利方式，就是涵蓋日本、韓國與台灣的現行模式，這也是華府數十年來大致維持的方針。

然而，最不利的情況是，美國在亞洲防線僅涵蓋日本，排除韓國和台灣，而此舉恐鼓勵北韓與中國鋌而走險，導致區域衝突風險激增。其他兩個選項則是排除韓國或台灣其中之一。即使日本設有美軍基地繼續受到保護，若韓國或台灣其中一方遭排除，對日本也將產生深遠的戰略影響。

針對相關報導，海格塞斯在記者會上表示：「我不清楚那件事...這不是我熟悉的內容。我認為那份報導並不準確。」

除此之外，海格塞斯還表示，報導稱新版國防戰略草案將轉移焦點，降低對中國威脅的重視說法也是「錯誤詮釋」。他表示，轉移焦點說法是不正確的。他不想先行解讀國家安全戰略，因為美國尚未公布。「我們意識到需要關注我們所在的半球，而這不代表將忽略中國的持續威脅，以及遏制中國所代表的現實意涵。」

