傳美方因在野擋軍購將調高關稅？ 民眾黨：毫無所悉

針對外界傳出我國在野黨若持續阻擋軍購案，美國不排除將部分關稅由15%調回25%的說法，民眾黨明確否認相關訊息，並表示完全未接獲任何美方將調高關稅的訊息，同時認為此類說法屬於過度預測、甚至是放話，對台灣並無實質幫助。

國防特別預算將採購M109A7自走砲。(圖/BAE系統公司)

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今（8）日上午完成年前大掃除後，前往淡水中山市場向市民與攤商拜年，並發送春聯與紅包袋，爭取基層的支持。面對媒體詢問，在野黨立場是否影響軍購與對美經貿關係時，他呼籲外界不必過度揣測。

針對軍購與經貿議題，他表示，無論是對外經貿談判或軍事採購，台灣並非首次面對相關議題。他指出，過去軍購如何進行，現在也同樣依既有制度推動，台灣是民主法治國家，所有的重大預算與軍購案，都必須經過完整的民主審議程序，而不是由總統或行政院長單方面決定。

國防特別預算將增購HIMARS高機動砲兵火箭系統。(圖/宋玉寧攝)

此外，有關民眾黨在國防議題上的立場，黃國昌回應，民眾黨的立場一向清楚且一致，只要相關軍購有助於強化國防、符合台灣實際需要，民眾黨都願意以理性、負責的態度進行討論與審查。

