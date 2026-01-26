傳美日聯手干預匯率 日圓急升
日圓兌美元匯率26日快速升值，日股昨日大幅下挫，出口類股遭遇拋售壓力，日經指數盤中一度暴跌逾1100點。市場關注美日當局可能聯手干預匯市的動向，相關訊號引發投資人對「廣場協議2.0」的聯想。
在日圓升值帶動下，亞幣競升潮再起，新台幣同步吹響反攻號角，早盤一度勁揚1.68角，跨過31.5元防線，至31.41元價位，不過午後外資有資金匯出，加上央行急踩煞車，終場僅小幅升值7分，收在31.508元，升幅0.22％，落後日圓、韓元及新加坡幣等亞幣。
市場預期美日可能聯合干預，日圓兌美元持續走強，較上周末升值逾4日圓，一度升至154日圓區間。日圓在23日已出現兩波急升行情，從159區間快速升破155關卡，創下去年8月以來最大單日漲幅，引發市場對官方介入的高度揣測。日股26日早盤因此全面走低，午後跌勢進一步擴大。日經指數終場下跌1.8％至5萬2885點，東證指數收跌2.1％，報3552點。
多家外媒報導，日圓23日的強勢反彈，與紐約聯準銀行罕見向金融機構詢價有關。美媒引述知情人士指出，該行是在美國財政部指示下進行「匯率檢查」，此舉通常被視為干預匯市的前兆，市場因此解讀為美日當局已為聯合行動預作準備。
日本財務官三村淳26日表示，日本將依循去年9月美日財長聯合聲明精神，在必要時與美方保持密切合作，妥善應對匯率波動。不過，對於是否進行匯率檢查或聯合干預，他僅強調「將適時採取適當行動」。
日相高市早苗已連續對投機行為發出警告。她昨日指出，政府將密切監測異常波動，她已承諾將以「一切必要措施」應對過度投機。高市的喊話，進一步強化市場對官方可能介入的預期。
美媒指出，若美國正式干預，代表日本的匯率政策將不再是單獨行動，市場可能出現結構性轉變。部分投資人聯想到1985年美日歐聯手干預匯率的「廣場協議」。
1980年代初期，美國因高利率政策與資本流入，推動美元大幅升值，導致貿易逆差急速擴大。1985年，美日德法英5國簽署廣場協議，聯合干預外匯市場，促使美元有序貶值，日圓在3年間升值近50％，學界一說日本經濟「失落的數十年」，就是廣場協議造成。
日圓究竟是觸底反彈，或一日行情，國內匯銀主管表示，央行也還在觀察，昨日午後進場干預，硬是把新台幣打回到31.5元，至於後續能否向上攻堅，則取決於外資動向與央行態度。
據央行統計，截至昨日下午4時，美元指數單日下跌1.2％、日圓狂飆2.69％、韓元大漲1.68％、新加坡幣升值0.71％，相較之下台幣僅升值0.22％，算是相當克制，越南盾與人民幣分別也有0.2％與0.09％升幅。
其他人也在看
台股衝上3萬2！投信、外資狂賣為何一直漲？ 資深股民揭「神秘買盤」：第四法人出沒
台股今年以來持續飆漲，尤其1月5日飛越3萬點大關之後，看回不回，一路創高，上週五盤中衝上32042點，但一月截至目前為止，只有自營商買多賣少，投信賣超達1017億元、外資也賣超87億元。有股民不解發問，國安基金都宣布退場了，三大法人也都在賣，為何台股還是收紅？貼文引發討論，股市老手紛紛表示，有沒有聽過「第四法人散戶螞蟻大軍」？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 77則留言
「這股票」抽中就賺10.6萬！明天開放申購 過年賺紅包 華廣、明係也接力
[Newtalk新聞] 台股迎來「紅包行情」，本週共有三檔股票開啟申購，其中最受矚目的為 PCB 鑽針大廠尖點（8021）。根據計算，抽中一張尖點股票的潛在獲利高達 10.6 萬元，報酬率飆破 80%，吸引大量股民關注。不過，由於尖點近期股價波動劇烈，自今（26）日起被列入「處置股」，交易方式將改為人工撮合，每五分鐘撮合一次，市場憂心可能影響申購價差及抽籤行情。 尖點本次上市增資共釋出 255 張，承銷價 127 元，以 23 日收盤價 233 元計算，每股價差達 106 元，中籤一張就可現賺約 10.6 萬元，投資報酬率達 83.5%。尖點在最近 10 個交易日內已有 6 天觸及「注意股」標準，因此被櫃買中心列入處置股，處置期間自 1 月 26 日至 2 月 6 日，剛好涵蓋 1 月 27 日至 29 日的申購期及 2 月 2 日抽籤日，是否會縮小價差，成為投資人關注焦點。 除了尖點之外，本周還有兩檔股票接力申購。醫療器材大廠華廣（4737）為了償還銀行貸款辦理現增，承銷價為 50 元，以 23 日收盤價 54.5 元估算，中籤一張約可獲利 4,500 元，報酬率約 9%。自行車廠明新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 7則留言
記憶體又爆漲100%！Q2繼續飆？「這8家台灣大廠」供應價有機會順風撈金
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導AI應用擴散帶動需求暴衝，記憶體市場再起波動。韓媒指出，NAND快閃記憶體龍頭三星電子今年第1季已把供應價格上調逾100%，且第...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 11則留言
今年前三周逾4萬人下車、績效反倒漲了一成 00929做了哪些調整？
[Newtalk新聞] 台股月配高股息ETF「始祖」00929（復華台灣科技優息）日前因配息不如預期，自 2024 年起紛紛出現投資人「下車潮」。據集保所集保戶股權分散統計，今年來至上周五（23日），減少了逾 4.4 萬名受益人。 不過，時間同樣截至上周五，00929 的績效倒漲了 9.52%，若將本月的配息 0.1 元加回去，含息績效達 10.07%，今年元月以來漲幅位居前段班。短短時間內，這檔ETF近期有哪些轉變？ 「真正出現轉折的時間點，是在去年 12 月」，分析師陳相州（股添樂）發表影片指出，00929 出現幾項非常大的更動： 一、成分股從 40 檔增為 50 檔，還納進台積電：此有效平滑了 00929 成分股佔整檔ETF權重的比例，有助於穩定長期績效表現，較不過度向某幾檔比重較大成分股傾斜，造成因單一個股波動劇烈，對指數產生過大影響，也增加「挑中飆股」機率。而納入台積電，則是因該公司符合 00929 指數篩選規則。（台積電的股息殖利率確實較低，但 00929 對股息殖利率較相關的規定僅有「刪除近三年股息殖利率較低的 10%」） 二、擴大指數選股範圍，納入 3 新興科技產業：新新頭殼 ・ 18 小時前 ・ 12則留言
外資自己打起來？南亞科目標價從41元到350元「天地價差」全曝光 記憶體股多空失控「這原因」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股記憶體族群才剛從處置陰影中走出，外資圈卻先爆發激烈內戰。指標股南亞科（2408）在23日解除處置後迅速成為焦點，外資...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 11則留言
不止昇達科！低軌衛星還有好貨可買？ 這檔「銅板股」CP值爆表
特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX，近期傳出因應Starlink衛星升級與數量快速擴張，正評估擴大對台釋單，並已低調來台密訪多家台系供應鏈。消息一出，低軌衛星題材迅速發酵，帶動昇達科、華通、啟碁、瀚荃、穩懋、元晶、燿華等低軌衛星概念股全面轉強。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1則留言
南亞喊到95元！台塑三寶最新目標價曝光 記憶體、PCB需求火熱營運看旺
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在記憶體、PCB市場暢旺帶動下，法人看好南亞（1303）未來獲利表現，如華南投顧就將其放在「買進」評級，預估今年EPS達6.01...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
台積電整理法人先落袋 台股站上3萬2千點再刷新高/台塑四寶集體點火 撐盤主角換傳產/日圓急飆甜甜價沒了 廣場協議2.0警報響？｜Yahoo財經掃描
美國最新經濟數據與企業財測訊號分歧，牽動市場情緒，讓資金在科技股與傳統類股間來回挪移，美股四大指數上周五漲跌互見，道瓊下跌0.58%、那斯達克小漲0.28%、標普500指數微升0.03%、費城半導體指數下挫1.21%；科技股方面，英特爾因財測不如預期重挫16.98%拖累晶片股氣氛，輝達受惠H200晶片相關消息激勵走揚1.53%，Netflix則在連跌後反彈3%，台積電ADR也同步跟著走揚0.38%。亞股方面走勢偏弱，日股下跌1.79%、韓股同樣下挫0.81%；港股幾乎收平盤，上證指數微幅走弱，市場觀望氣氛升溫。 回到台股，今(26)日加權指數小漲103.01點、收32,064.52點續寫新高，成交金額7,258.23億元；權王台積電(2330)震盪整理未能續攻，但傳產族群接棒，台塑四寶強勢接棒，其中三寶亮燈表態，南亞(1303)同步走揚，帶動傳產人氣回籠；電子股則以題材股撐場，面板、記憶體族群買氣熱，持續成為資金追逐焦點，推升大盤維持高檔震盪、人氣不墜。Yahoo財經編輯室 ・ 11 小時前 ・ 6則留言
低軌衛星一飛沖天！昇達科連拔2根再刷新天價 燿華、這「連接線廠」同噴漲停領軍
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日以32,002.56點開高震盪，截至上午11點15分暫報32,152.51點，維持上漲態勢，由於馬斯克（ElonMusk）...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2則留言
《熱門族群》記憶體「解禁」掀漲停潮 南亞科、威剛創天價
【時報-台北電】美光股價續創高，DRAM大廠南亞科(2408)今早再創新天價。下游模組廠威剛(3260)也挾獲利創新高帶動股價漲停同步攀上史上新高。台系記憶體族群今日隨著買盤增溫，盤中聯袂大漲，晶豪科、旺宏(2337)攻頂相呼應。 旺宏今日正式「解禁」出關，強勢漲停。華邦電(2344)、十銓(4967)預計明天接棒，華邦電及十銓盤中也攻上漲停，助陣多頭勢力。 上周台系記憶體族群九檔陸續解禁，尤其上周五一口氣有四檔指標股解禁出關，但股價大幅震盪，今早隨著南亞科(2408)率先攻新高，晶豪科(3006)強勢漲停，力積電(6770)也重整旗鼓，下游模組廠威剛(3260)上周五逆勢上攻新高，今早再締歷史新高價。 今年所有記憶體價格均可望大漲，加上美光再創新天價，以及台系記憶體族群解禁出關後買盤續挺，上周五股價大幅震盪後，今由南亞科表態衝高。旺宏、力積電目前成交量分居第二及第三，南亞科居前十，股價攻高295元，漲逾8%。 上周三率先出關的千金股群聯(8299)今日也呈現開高走高。 旺宏處置至23日，今日正式出關。股價強勢漲停。將於周二下午召開法說會。 華邦電、十銓處置期間至今(26)日，周二即將時報資訊 ・ 17 小時前 ・ 2則留言
焦點股》記憶體行情火熱 旺宏、華邦電衝漲停
記憶體價格持續看漲，激勵解除處置的南亞科、旺宏（2337）、力積電（6770）及明天將出關的華邦電（2344）今續價量俱揚，南亞科盤中並奔達新高價，旺宏、華邦電則飆漲停。南亞科於23日結束處置出關，有外資法人給予南亞科「賣出」投資評等，認為2026年DDR4價格成長速度將明顯低於DDR5，DDR5為自由時報 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
不只台積電、科技業！2年14家台灣企業赴美 專家曝這4間上市公司都去了
台美關稅談判拍板定案，關稅確定調降為15%且不疊加，並獲得美國232條關稅優惠。但台灣企業需赴美投資2500億美元，政府再以信保方式提供2500億美元的企業授信額度。外界質疑評鉅額投資恐加速半導體產業外移，且護國神山台積電加大赴美投資恐變「美積電」。對此，財經專家、股人阿勳在臉書發文點出，其實台灣近2年已經有14間大企業赴美國德州投資，跟進的不只有科技......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 20則留言
AI算力狂飆！光通訊族群3檔全面起飛 CPO商機爆發「這檔」單季EPS拚近一個股本
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI算力需求持續暴增，北美雲端服務大廠（CSP）加速擴建AI資料中心，推動運算架構由單機櫃邁向多機櫃，甚至跨資料中心的叢集...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
瑞銀喊出台股新高峰36,595點
外資指路金馬年重磅目標價再一發！瑞銀證券指出，台股站在3萬點大關之上，市場整體評價合理，如要更上層樓，則須仰賴獲利動能進一步延伸到2027年，直指行情主旋律將由重新評價（re-rating）轉向執行力驅動獲利成長，喊出36,595點高點預期、樂觀預期更逼近38K，一舉超車所有研究機構。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
聯發科漲停鎖不住！開盤10分鐘吸金百億元 分析師喊續抱：沒有反轉訊號
聯發科（2454）砲火持續猛烈，今（26）日開盤約10分鐘吸金百億元，奪下台股冠軍寶座；早盤一度亮燈漲停鎖在1,790元，截至上午9時16分，漲停鎖不住，暫報1,770元，上漲8.6%。分析師表示，股價在創新高後回落，主因短線乖離較大，且遇到獲利了結賣壓，在技術面屬正常的整理，建議持有者可續抱。Yahoo股市 ・ 19 小時前 ・ 13則留言
新／11-12月發票千萬獎號「97023797」出爐 急尋上期11位百萬得主
又是幾家歡樂幾家愁的時刻！統一發票114年11-12月期中獎號碼於今（25）日下午正式開出，本期千萬特別獎號碼為「97023797」，兩百萬特獎號碼則為「00507588」。財政部提醒民眾趕緊拿起手邊發票對獎，或許財神爺早已悄悄降臨；與此同時，官方也發出緊急協尋令，指出上一期9-10月還有多達11張百萬以上的大獎無人認領。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
記憶體股 外資鬧內訌
記憶體指標股南亞科23日甫結束處置出關，火速點燃外資話題熱度，花旗環球證券給予南亞科「賣出」投資評等，推測合理股價是「驚呆」市場的41元，與多頭派動輒3字頭目標價，差距高達7倍；摩根大通證券則調升華邦電推測合理股價至140元，傲視外資圈。工商時報 ・ 1 天前 ・ 7則留言
台積電股價漲不停！美分析師：長抱20年翻16倍
財經中心／李筱舲報導全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC），儘管面臨地緣政治風險的挑戰，但全球對高階晶片的需求不減反增。隨著AI技術問世，台積電已成為實現AI願景中不可或缺的產業鏈關鍵夥伴。近日，美國投資媒體《The Motley Fool》分析師華爾特斯（Stefon Walters）指出，若台積電的股價能維持目前的成長的動能，20年後的投資報酬率有望高達16倍。民視財經網 ・ 19 小時前 ・ 4則留言
黃金價格史詩級飆破5090美元 楊金龍證實「央行都沒有再買黃金」
國際金價於台北時間今（26）日清晨正式突破每盎司5000美元大關，上午不到11點倫敦金價一度觸及5092美元，再度刷新歷史最高紀錄。針對此波史詩級漲勢，央行總裁楊金龍今早在立法院財委會就台美關稅報告時被問到外匯存底近來是否有買進黃金？他證實「都沒有再買進黃金」，他認為央行還是100%分散資產，隨時動態調整。Yahoo股市 ・ 18 小時前 ・ 25則留言
1.25億買800家OK超商 美廉社打什麼算盤？
上週五（1月23日），台灣零售市…民報 ・ 21 小時前 ・ 15則留言