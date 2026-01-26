傳美日聯手干預匯率 日圓急升

日圓兌美元匯率26日快速升值，日股昨日大幅下挫，出口類股遭遇拋售壓力，日經指數盤中一度暴跌逾1100點。市場關注美日當局可能聯手干預匯市的動向，相關訊號引發投資人對「廣場協議2.0」的聯想。

在日圓升值帶動下，亞幣競升潮再起，新台幣同步吹響反攻號角，早盤一度勁揚1.68角，跨過31.5元防線，至31.41元價位，不過午後外資有資金匯出，加上央行急踩煞車，終場僅小幅升值7分，收在31.508元，升幅0.22％，落後日圓、韓元及新加坡幣等亞幣。

市場預期美日可能聯合干預，日圓兌美元持續走強，較上周末升值逾4日圓，一度升至154日圓區間。日圓在23日已出現兩波急升行情，從159區間快速升破155關卡，創下去年8月以來最大單日漲幅，引發市場對官方介入的高度揣測。日股26日早盤因此全面走低，午後跌勢進一步擴大。日經指數終場下跌1.8％至5萬2885點，東證指數收跌2.1％，報3552點。

多家外媒報導，日圓23日的強勢反彈，與紐約聯準銀行罕見向金融機構詢價有關。美媒引述知情人士指出，該行是在美國財政部指示下進行「匯率檢查」，此舉通常被視為干預匯市的前兆，市場因此解讀為美日當局已為聯合行動預作準備。

日本財務官三村淳26日表示，日本將依循去年9月美日財長聯合聲明精神，在必要時與美方保持密切合作，妥善應對匯率波動。不過，對於是否進行匯率檢查或聯合干預，他僅強調「將適時採取適當行動」。

日相高市早苗已連續對投機行為發出警告。她昨日指出，政府將密切監測異常波動，她已承諾將以「一切必要措施」應對過度投機。高市的喊話，進一步強化市場對官方可能介入的預期。

美媒指出，若美國正式干預，代表日本的匯率政策將不再是單獨行動，市場可能出現結構性轉變。部分投資人聯想到1985年美日歐聯手干預匯率的「廣場協議」。

1980年代初期，美國因高利率政策與資本流入，推動美元大幅升值，導致貿易逆差急速擴大。1985年，美日德法英5國簽署廣場協議，聯合干預外匯市場，促使美元有序貶值，日圓在3年間升值近50％，學界一說日本經濟「失落的數十年」，就是廣場協議造成。

日圓究竟是觸底反彈，或一日行情，國內匯銀主管表示，央行也還在觀察，昨日午後進場干預，硬是把新台幣打回到31.5元，至於後續能否向上攻堅，則取決於外資動向與央行態度。

據央行統計，截至昨日下午4時，美元指數單日下跌1.2％、日圓狂飆2.69％、韓元大漲1.68％、新加坡幣升值0.71％，相較之下台幣僅升值0.22％，算是相當克制，越南盾與人民幣分別也有0.2％與0.09％升幅。