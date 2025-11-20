傳美晶片出口限制轉彎 美媒：輝達將迎重大利多

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國媒體Axios引述消息人士的話報導，白宮官員正積極遊說國會，力求將限制對中國出口人工智慧（AI）晶片的GAIN AI法案排除在年度國防授權法案之外，此舉被視為對輝達等美國晶片大廠的重大利多。

知悉情況的4名消息人士透露，白宮AI主管塞克斯（David Sacks）近期主導一項反對GAIN AI法案的行動，並已獲得白宮立法事務辦公室支持，使其最終納入國防立法的可能性微乎其微。

美國國會議員正在努力協商，希望能在感恩節前敲定新版國防授權法案（NDAA）。

消息人士告訴Axios，政府官員已陸續致電國會核心議員，包括眾院多數黨領袖史卡利塞（Steve Scalise），要求他們反對將AI GAIN法案納入最終版國防授權法案。GAIN AI法案全名為「保障國家人工智慧獲取與創新法案」（Guaranteeing Access and Innovation for National Artificial Intelligence Act）。

亞馬遜（Amazon）與微軟（Microsoft）等企業皆對此表示支持。

GAIN AI法案要求晶片製造商必須先滿足美國本土客戶的採購需求，才可向包括中國等「關切國家」出口AI晶片；此外，這項法案也向特定「可信賴實體」提供出口許可豁免。

這項跨黨派法案的主要共同提案人、印第安納州共和黨籍聯邦參議員班克斯（Jim Banks）與白宮都未回應置評要求。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳堅決要開拓中國市場，並成功說服政府重要官員，他主張經營中國市場符合美國最佳利益。

黃仁勳先前要求美國總統川普與中國國家主席習近平會晤時拋出AI晶片議題，一度引發政府內部爭論並遭否決。

國會兩院仍在為國防授權法案進行協商，目標是在感恩節前敲定文本，並於12月完成審議與表決。（編譯：劉文瑜）1141120