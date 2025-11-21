傳美考慮放行輝達晶片輸中 華府鷹派憂助長北京軍力
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）多名知情人士表示，由於美中關係趨於緩和，川普政府正考慮批准輝達（Nvidia）向中國銷售H200人工智慧（AI）晶片，這可能為美國先進技術對中國輸出帶來新的可能性。
路透社報導，消息人士指出，負責美國出口管制的商務部正在審查禁止相關晶片銷往中國的政策，但也強調，計畫仍可能有變。
白宮與商務部尚未立即回應置評請求。
這項可能的轉折，顯示美國對中國採取較為友好的態度。
美國總統川普與中國國家主席習近平上個月在韓國達成貿易與科技戰休兵後，兩國關係出現緩和跡象。
然而，華府對中國的強硬派擔憂，更先進的AI晶片若出口至中國，恐協助中國大幅提升軍力，這正是前拜登政府對這類出口設限的主要原因。（編譯：徐睿承）1141122
