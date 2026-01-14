傳美製車零關稅 車界：非賣座保證

台美關稅談判傳出新進展，進口美製車關稅稅率可能降到零，為車市投下震撼彈；車廠主管直言，零關稅是在美方壓力下「不得不低頭」；車界對此看法不一，有人認為只肥到特斯拉，其餘美製車款因車型偏大，在台灣只能夠吃得到小眾市場，未必得利，也有主管認為，「零關稅不是賣座保證，不需要自己嚇自己」。和泰車、裕日車已著手評估，未來可從美國進口哪些車。

台美關稅自去年下半年談判迄今，汽車關稅始終在交換條件名單之列。車廠主管表示，如果單純只有美製車降稅，影響「尚可」，畢竟美製車規格未必為國人能接受，可能只有特斯拉進口車或越野車款較有市場，衝擊相較於進口車關稅全面歸零來得輕微。

裕日車總經理姚振祥表示，若最終確定美製車進口關稅歸零，裕日車就會評估價格和滿足消費者需求等因素，著手導入美製車款，強調「一定會準備」，但美製車型是否為台灣消費者接受？美國當地人力成本也高，這都需時間印證，關稅也非萬靈丹。

寶嘉聯合執行董事吳睿弘分析，美台關稅談定後，台灣還要面臨WTO機制的課題，車市可能因此重組，如果美製車真的零關稅，市占可能會增加一點，但整體比重仍不高，主要是美製休旅車型較大，未必符合台灣需求。

台灣賓士新任總裁賴恩凱（Mark Raine）則透露，若台美關稅拍板，也僅限於4款美國生產的車系（GLE、GLS、EQE SUV、EQS SUV）會依談判結果調整售價，其他不受影響，這四款車約占台灣賓士銷售比率約20％，售價調降後可能增加買氣，有機會提高到25％。

車廠主管直言，美系車除特斯拉，近年面臨產品競爭力落後的根本壓力，如設計老舊、科技遠遠落後，零關稅僅對特斯拉有幫助，其他受益的還是在美設廠的日、歐品牌，但這是不是川普所想看到的，目前不得而知。