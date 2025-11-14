傳美要台投資至少10.8兆！高金素梅轟喪權辱國：人民不能接受

美國媒體《Politico》引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」（折合新台幣約10.85兆至17.05兆元），引發關注。對此，立委高金素梅直呼，「這樣喪權辱國的關稅協議，我無法同意」，台灣人民也不能接受。

高金素梅。（資料照／中天新聞）

高金素梅今天（14日）表示，賴清德總統在一個禮拜間，兩度提到了和美國的對等關稅談判，他發言的重點都集中在爭取降低關稅，並且不疊加，除此之外沒有其他的具體細節，顯然賴總統是想把輿論的重點放在關稅上。但13日美國媒體的報導，卻是川普政府已經對台灣提出了對美投資的明白價碼，那就是：3500億到5500億美元。這是民進黨政府八個月與美國談判以來，一直都拒絕和迴避說明的關鍵細節。

美國總統川普的對等關稅，掀起各國經濟大風浪。美國媒體《Politico》引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」（折合新台約10.85兆至17.05兆元），目標月底前雙方敲定協定。（資料照／美聯社）

高金素梅指出，現在看來，民進黨政府要爭取降關稅不疊加，就要付出10.8兆到17兆台幣的代價，去投資美國。這樣一大筆錢，是什麼概念呢？民進黨政府編列的明年歲出總預算是3兆350億台幣，另外還要舉債4000億，10.8兆就是我們國家未來三年半的歲出總預算。

高金素梅質疑，若這筆錢真如新聞上所說的，三年內就要投資過去美國，那中華民國未來三年的社會福利、教育文化、經濟和科技發展的所有政策，都會因為沒錢可用而全面停擺；更何況，三年後，賴清德承諾國防預算要達到1.8兆元，除非往後的政府預算都全面舉債，否則錢從哪裡來？但舉債這麼多怎麼還？難道要債留子孫後代？

台美關稅談判持續進行當中。（資料照）

高金素梅說，有人為了迎合美國的大胃口，已經把腦筋動到外匯存底了，台灣現有的外匯存底是6000多億美元。她重申，這是我們三代人努力打拼出來的家底，民進黨政府有什麼資格可以將它全部敗光？「這樣喪權辱國的關稅協議，我無法同意，我相信，台灣人民也不能接受的！」

