傳美要台投資至少10.8兆！高金素梅轟喪權辱國：人民不能接受
美國媒體《Politico》引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」（折合新台幣約10.85兆至17.05兆元），引發關注。對此，立委高金素梅直呼，「這樣喪權辱國的關稅協議，我無法同意」，台灣人民也不能接受。
高金素梅今天（14日）表示，賴清德總統在一個禮拜間，兩度提到了和美國的對等關稅談判，他發言的重點都集中在爭取降低關稅，並且不疊加，除此之外沒有其他的具體細節，顯然賴總統是想把輿論的重點放在關稅上。但13日美國媒體的報導，卻是川普政府已經對台灣提出了對美投資的明白價碼，那就是：3500億到5500億美元。這是民進黨政府八個月與美國談判以來，一直都拒絕和迴避說明的關鍵細節。
高金素梅指出，現在看來，民進黨政府要爭取降關稅不疊加，就要付出10.8兆到17兆台幣的代價，去投資美國。這樣一大筆錢，是什麼概念呢？民進黨政府編列的明年歲出總預算是3兆350億台幣，另外還要舉債4000億，10.8兆就是我們國家未來三年半的歲出總預算。
高金素梅質疑，若這筆錢真如新聞上所說的，三年內就要投資過去美國，那中華民國未來三年的社會福利、教育文化、經濟和科技發展的所有政策，都會因為沒錢可用而全面停擺；更何況，三年後，賴清德承諾國防預算要達到1.8兆元，除非往後的政府預算都全面舉債，否則錢從哪裡來？但舉債這麼多怎麼還？難道要債留子孫後代？
高金素梅說，有人為了迎合美國的大胃口，已經把腦筋動到外匯存底了，台灣現有的外匯存底是6000多億美元。她重申，這是我們三代人努力打拼出來的家底，民進黨政府有什麼資格可以將它全部敗光？「這樣喪權辱國的關稅協議，我無法同意，我相信，台灣人民也不能接受的！」
延伸閱讀
大陸懸賞百萬通緝八炯！童仲彥喊願當首位檢舉人
大陸再懸賞八炯、閩南狼 張競：賴清德是內鬥始作俑者
影/陸懸賞八炯、閩南狼 郭正亮曝關鍵示警：沈伯洋要緊張了
其他人也在看
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 1 天前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
要高市早苗把話「吞回去」！中國外交部嗆：日本若敢動用武力介入台海、解放軍必將迎頭痛擊！
日本首相高市早苗回應國會有關「台灣有事」（台海發生戰爭），以及北京動用武力入侵的情況，她提到此情形、有可能構成日本安全保障法制當中，讓東京能夠動用集體自衛權的「存亡危機事態」，允許自衛隊介入緊張台海局勢。此話一出，立即讓中國官方跳腳和震怒，外交部甚至要求高市收回發言，並強調如不收回、後續一切代價將由日方自行承擔。引述陸媒報導，中國外交部發言人林劍13日在例行......風傳媒 ・ 21 小時前
王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨
[NOWnews今日新聞]輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 1 天前
重砲回擊賴總統 韓國瑜：自己生病 讓別人吃藥
民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統前天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜昨重砲回應，賴總統這是「自己生病 讓別人吃藥」，並以「桌子有四隻腳」比喻，維護台灣安全有保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係四隻腳，賴清德除了美台關係外，其他三隻腳都打斷了，若要幫沈伯洋必須維護好四隻腳，這才是上游源頭的問題。聯合新聞網 ・ 1 天前
史上最長！美政府關門43天終落幕 川普已簽署復工、完全恢復恐仍需數週
美國史上最長的政府關門終於畫下句點！歷時長達43天的停擺在國會兩院相繼通過支出法案後結束。由共和黨主導的眾議院於當地時間12日，以222票對209票通過該方案，幾乎所有共和黨人與少數民主黨人投下贊成票。法案隨後送交白宮，總統川普也已正式簽署，聯邦政府終於可以迎來重新開門。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網路號召台中集結組斬殺陳柏源行動處 盧秀燕：暴力絕不寬貸
網路社群「斬殺行動處」日前號召在台中市祥和街集結，組織「斬殺陳柏源行動處」。台中市長盧秀燕今天（14日）表示，在台中鬧事、暴力行為，絕不寬貸；昨天警方已經到天祥街等處會勘，也報請台中地檢署偵辦，相關情形檢警都有掌握。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
輝達案涉圖利？王義川改口：蔣萬安是對的
針對輝達進駐北士科一案，台北市議會12日通過與新光人壽的合意解約，然而民進黨立委王義川卻質疑市府是否涉及圖利，對此王義川今（14日）受訪時大改口，表示自己只是針對制度提出提醒，並指台北市政府近幾個月修改了內部相關規定，這個方向都是對的。中天新聞網 ・ 8 小時前
美股早盤記憶體熄火！通膨與就業數據空白
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周四（13日）早盤下跌，記憶體類股強勁漲勢稍稍熄火，美國政府歷經長達43天停擺後重新開門，但10月份的就業以及通膨報告可能就此空白。美股四大指數13日早盤，截止至...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
台美關稅談判近尾聲 美媒：美要求台投資3500億至5500億美元
台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，台美關稅談判已接近尾聲，美國媒體Politico 12日引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」，而台灣目標月底前與美敲定協定。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
前環保署長林俊義辭世 享壽87歲
作為政黨輪替後首位民進黨籍環保署長，林俊義的從政足跡始於1989年，代表民主進步黨參選立法委員，後於1991年當選國民大會代表。曾參與台中市長選舉兩度，最終未能當選。1993年與林柏榕的市長之戰，也成為他參選公職的最後一役。進入2000年代，林俊義在時任總統陳水扁主政期...CTWANT ・ 12 小時前
不滿高市早苗保台 中國搬出14億人嚴正交涉
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗，近日發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，不只中國駐大阪總領事薛劍公開在社群平台上揚言「斬首」，中國官媒甚至直指高市早苗「搞事」、「腦袋被驢踢了」，中國外...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
沈伯洋事件 綠委指韓國瑜「這舉動」LOW了
【論壇中心／綜合報導】中國揚言全球緝捕民進黨立法璀原沈伯洋，總統賴清德表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，他也非常期待立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，守護台灣人民言論自由，對於賴清德總統的喊話，立法院長韓國瑜表示，賴總統要他聲援沈伯洋議題，這是「自己生病了，卻要讓別人吃藥」，他呼籲解鈴還須繫鈴人，賴總統應立刻廢除台獨黨綱，保護好中華民國。民視 ・ 1 天前
美要台至少投資3500億美元？施俊吉：美未承諾協防 政府應拒美需索
台美關稅談判尚未結束，傳出美方要求投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」。行政院前副院長施俊吉昨表示，美未承諾出兵協防，政府應拒絕美國的需索；藍白立委憂心，此舉將提高高科技「產業空洞化」可能性，我國護國神山恐成「半屏山」。聯合新聞網 ・ 12 小時前
泰國國王哇集拉隆功成為中泰建交50年來首位訪華的泰國君主
泰國國王哇集拉隆功於週四抵達中國，這是泰國在位君主首次訪問中國。BBC NEWS 中文 ・ 2 小時前
川普簽署妥協撥款法案 終結美國史上最長政府停擺
美國聯邦參議院近日打破僵局，通過妥協撥款法案，為史上最長的政府關門危機帶來曙光。這項法案12日晚間，也在眾議院以222票對209票，獲得通過。總統川普（Donald Trump）隨後在白宮簽署成法，正式結束美國史上最長的政府停擺，政府預計將在數日內重啟運作。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
《國際政治》政府要開門了！眾院通過預算案 川普稍後簽署
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國眾議院於美東時間周三晚間表決通過參議院送交的臨時撥款法案，並將呈交給美國總統川普簽署，以完成立法。這表示，自10月1日起拖了40多天、創下最長記錄的政府停擺僵局終於就要落幕。 據媒體報導，白宮已經安排在美東時間9點45分（台灣時間10點45分）舉行總統簽署儀式。 眾議院議長、路易斯安那州共和黨人強生在表決要開始前表示：「我的朋友們，讓我們完成這件事吧！」 最終眾議院以222票贊成對209票反對通過該臨時預算案。 兩名共和黨人投下反對票，分別是肯塔基州眾議員Thomas Massie和佛羅里達州眾議員的Greg Steube。六名民主黨人跑票，其餘所有民主黨人都下反對票。 在8名民主黨倒戈支持下，周一（11月10日）參議院以60票對40票表決通過這項支應聯邦政府資金到明年1月底的臨時撥款法案。作為交換條件，共和黨同意最晚在12月第二周就延長《平價醫療法案》（ACA）補貼單獨進行表決。在此之前，參議院曾14次就眾院送交的臨時預算案表決失敗。時報資訊 ・ 1 天前
前行政院副院長：3500億美元是好幾代台灣人積蓄 這一代人有什麼權力送給美國人？
前行政院副院長施俊吉在臉書上以《我們這一代人有何權力能將幾代人的積攢送給美國》...信傳媒 ・ 8 小時前
8旬婦涉悶死癱瘓兒 民團籲另設照顧殺人審理依據
（中央社記者曾以寧台北12日電）北市8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年兒，一審判刑2年6月並建請總統特赦，上訴二審中。家總今天表示，盼改善長照重度失能者照顧資源不足問題，並建立照顧殺人事件審理依據。中央社 ・ 1 天前