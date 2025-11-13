傳美要求鉅額投資 卓榮泰：未經證實的訊息 不影響台美談判

美媒報導，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。行政院長卓榮泰今天並未正面回應，僅強調我方持續以「台灣模式」作為談判基礎，「現在有一些外界訊息未經任何證實，但都不會影響正在進行的談判內容與進度」。

台美關稅談判尚在進行，美國媒體Politico今引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，而台灣目標月底前與美敲定協定。

卓榮泰今天下午出席114資訊月暨台灣教育科技展開幕典禮前被問到上述議題。他說，台美談判在上個月進行第五輪實體磋商，之後進行視訊會議，雙方正在做最後的書面文件交換，確認後就能有共識，希望進入最後總結會議。

卓榮泰說明，我方談判架構一直是以「台灣模式」作為談判基礎，也就是由國內廠商、產業自主赴美投資，政府提供金融融資保證，雙方政府會就未來產業設置園區，提供更多設置上或進行上的便利跟協助。

他提到，現在有一些外界訊息未經任何證實，但都不會影響正在進行的談判內容與進度。

