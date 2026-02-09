傳美規劃6000億對台軍售 學者：美中台三方博弈下的巧妙操作

外媒日前披露，美方正規劃規模達200億美元(新台幣6000億)的對台軍售。學者認為，在此時此刻傳出這一消息，是美中台三方博弈之下，美方巧妙的信息與時間差操作。同時相關內容也明確明點出1.25兆特別軍購結構內容，並符合打造「台灣之盾」的防衛目標。

英國《金融時報》(Finacial Times,FT)日前報導披露，美國政府正規劃對台出售規模高達200億美元的新一波軍購，內容包含「增程愛國者飛彈三型」(PAC-3 MSE )、國家先進地對空防空飛彈系統(NASAMS)及其他兩套武器。

由於該筆軍售案約達新台幣6000億，若再加上日前所公布的8項3300億軍購，及國防部公布的3000億國內產製內容，1.25兆特別軍購的結構便已逐漸明朗。對此，開南大學副校長陳文甲認為，相關內容呈現「不對稱戰力強化」、「產業在地化」的雙軌架構，且戰略意義遠超金額本身，實質指向「防衛韌性」與「嚇阻可信度」的提升。

陳文甲指出，美方此時釋出訊息具明顯的戰略節奏考量。對美而言，可向國會與軍工體系證明印太布局與對台政策正在落實；對台灣而言，則透過資訊外溢來強化社會信心與市場穩定；對中國而言，則屬典型的戰略信號傳遞，塑造美台合作已在軌道上的既成事實，同時壓縮中國透過外交或經貿手段來反制的空間，是美台中三方博弈下、信息與時間差的巧妙操作。

陳文甲認為，披露內容確實回應台灣在野黨對預算細節不透明的質疑，但後續仍待國會審查來避免預算規模成為爭議焦點。陳文甲說：『(原音)真正的政治爭點仍在於分年編列、審查監督與執行成效是否制度化公開，唯賴政府須強化國會監督與社會溝通，方能避免預算規模成為爭議焦點。』

國防院戰略資源所所長蘇紫雲則認為，本次外媒所披露的內容應具有一定可信度，且相關內容也都是防空系統為主，符合我國打造「台灣之盾」的防衛需求。至於未披露的相關軍售內容，極有可能就是「IBCS整合式防空暨飛彈防禦戰鬥指揮系統」(Integrated Air and Missile Defense Battle Command System,IBCS)。蘇紫雲說：『(原音)IBCS戰場整合管理系統，它是「台灣之盾」的神經，可以把各種不同軍種的雷達都整合起來，變成一個就是靈活且精密的戰場圖像，可以連接各種不同形式的飛彈，必要時也可以連接友軍的雷達情資，來攔截來襲的各種空中目標。』

蘇紫雲也認為，雖然日前中國傳出將以四月「川習會」為籌碼，施壓美方停止、暫緩對台軍售，但成功率並不高。由於美方對台軍售是依六項保證等相關法律文件與政策，因此不需和中國進行討論。而中方放出消息的方式應該是測試，甚至將川習會破局的緣由推到台灣頭上，以破壞台美之間的互信。