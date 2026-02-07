傳美計畫6300億對台軍售案 金融時報：中方警告恐危及4月川習會

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

美國對台下一波軍售呼之欲出？據傳美國正計畫一項高達200億美元(約新台幣6318億元)的對台軍售案，內容傳出包含愛國者飛彈等4種武器系統。對此中國則向美國警告，軍售舉動恐將對4月將舉行的川習會產生不良影響。

據傳美國將計畫新一波高達200億美元的對台軍售案，當中包含NASAMS系統。（圖／RTX雷神官網）

根據英國《金融時報》引述相關人士消息，美國繼去年12月公布111億美元（約新台幣3506.49億元）的對台軍售案後，近期正在規劃新一波可能達到200億美元的軍售案，除了愛國者飛彈系統外，也包含NASAMS（國家先進地對空飛彈系統）與另兩套武器系統；不過也有消息稱該軍售項目與金額仍未定案，或將與12月的軍售規模相當。若這波軍售定案，將成為川普2.0時代對台灣的第3波軍售。

《金融時報》引述消息人士說法指出，北京方面已就此向美國表達嚴正立場，更向美國表示，該軍售案可能將會危及美國總統川普（Donald Trump）4月將進行的訪中行程以及川習會。不過也有美方官員認為中國僅是表達立場，而不會真的取消川普的中國行。

其實在4日的中美領袖視訊會談中，中國國家主席習近平已向川普表達：美國應「慎重處理對台軍售」，另外也傳出中國駐美大使謝鋒已就對台軍售案向美國發出警告，不過尚未獲得證實。對於此次軍售案，外傳川普政府可能在本月就會知會國會，不過也有部分專家認為，川普可能會在中國行結束後再進行軍售。

