傳美軍C-17「環球霸王」急飛中東 伊朗示威失控燒清真寺釀45死
國際中心／彭光偉報導
伊朗反政府示威進入第13天，社群媒體傳出德黑蘭清真寺及政府大樓遭縱火的畫面，並傳出美軍一架C-17「環球霸王」運輸機被發現正從德國飛往中東，引發外界關注。根據美國《CNN》報導，伊朗當局已切斷通訊網路，示威衝突造成至少45人死亡，美國總統川普更警告若伊朗殺害示威者，美方將會發動攻擊。
根據《CNN》報導，這場因經濟困境引發的全國性動盪已持續近兩週，總部位於挪威的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）指出，鎮壓行動已造成至少45名示威者喪生，其中包括8名兒童。為了阻斷示威串連，伊朗當局週四起切斷了德黑蘭及多個城市的網路與電話線路，通訊封鎖目前仍在持續中。
儘管官方封鎖消息，社群媒體X（前Twitter）仍流出多段現場畫面。影片顯示德黑蘭的阿爾-拉蘇爾（Al-Rasool）清真寺遭示威者縱火，北部城市卡拉季（Karaj）的市政大樓也陷入火海；亦有消息指稱第二大城馬什哈德（Mashhad）已被示威者控制，安全部隊撤守。由於通訊中斷，這些畫面與消息目前難以獲得官方證實。
針對局勢惡化，美軍動態也出現異常。軍事追蹤帳號發現美軍C-17「環球霸王」運輸機正飛往中東，外界推測可能涉及運送彈藥。對此，川普週五重申，如果伊朗安全部隊殺害示威者，美方將會對伊朗發動攻擊。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）則指責示威者是為了「取悅」川普，並反擊要川普「專注解決自己國家的問題」。
