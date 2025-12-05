傳美《國防戰略》讚韓國是模範盟友

美國白宮5日公布川普2.0首份全面性安全保障政策《國家安全戰略》，但《國防戰略》（NDS）還待發布。日經亞洲5日引述3位知情人士透露，《國防戰略》預計未來幾周內，由美國戰爭部發布，將重點強調韓國、以色列是「模範盟友」，而非「依附者」身分。

報導稱，韓國被譽為「模範盟友」，反映出川普政府對韓國總統李在明的認可。因為李在明承諾將「盡快」按法律，將國防開支提高到GDP的3.5%，並擴大美韓在造船領域的合作，包括投資美國造船廠、在韓國維修美國艦艇。

戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉11月曾表示，韓國是除北約成員國外，美國首個承諾將國防開支提高到GDP「3.5%標準」的條約盟國。他指出，川普政府正「以清醒、務實且將美國利益放在首位的方式，同時兼顧與他國的關係」，重建美國軍隊。

柯伯吉說，該計畫的關鍵在於，與「並非依賴關係，而是夥伴關係」的盟友合作，韓國是符合這一願景的「模範盟友」，「李在明和韓國政府言行一致，投入了大量人力、財力、決心和承諾」。

消息人士稱，《國防戰略》將基於4大支柱：保衛國土、嚇阻中國、與盟友分擔責任，以及重振國防工業基礎。韓國的國防開支承諾和強大的國防工業，與這些優先事項高度契合。

相較之下，駐紮著5.4萬美軍的日本，以及同時是AUKUS、五眼聯盟成員國的澳洲，則不會獲得同樣的稱號。

日經提到，美國對韓國的讚揚，預計將加大日本首相高市早苗的壓力，而日本在《國防戰略》中被冷落，也正值高市面臨陸日關係緊張的敏感時期。

高市在10月承諾，2025財年將把日本的國防開支，提高到GDP的2%，比原計畫提早2年。但日本7月發布的防衛白皮書警告，「國際社會正面臨戰後時代最大的考驗」，在此前提下，五角大廈官員依舊認為，高市設下的目標仍不足。