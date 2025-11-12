傳翁曉玲被清大解聘 本人全說了

對於清大教職異動傳言，翁曉玲澄清擔任立委後分身乏術，已經不再與副聘單位合作，但主聘清大通識中心仍維持正常開課。（圖：翁曉玲臉書）

媒體報導，國民黨立委翁曉玲擔任清華大學通識中心老師，也在清大科法所任教，但她已經不在清大科法所合聘教師名單上，並以「拔掉」形容。翁曉玲今（12）日表示，她現分身乏術，只是沒開課，就被形容為被解聘，好歹要自己做功課查證。（張柏仲報導）

對於「科法所教職沒了」、「被清大切割」等相關報導，翁曉玲說，昨天的三立、民視、自由時報等等這些綠媒，對於她在清大科法所沒有合聘這件事情做了一些報導，翁曉玲指出，她在清大總共有兩個系所一起合聘，「科法所」只是她的副聘單位，主聘是在清大通識教育中心。翁曉玲說，現在擔任立法委員後分身乏術，一個人要做三份工作，坦白說對她來講非常吃力，因此她現在大概是維持一年回學校開一門課。

翁曉玲表示，她的主聘是在通識中心，因此當然還是以在通識、以大學部學生開課為主。她批評媒體有誤導之嫌，並不是像綠媒所說，好像她已經被清大解聘了，她只是沒開課、卻被形容成解聘。對於電視新聞報導來說，像這樣的不實訊息，好歹也該自己做做功課、查證一下。

翁曉玲強調，現在回清大開課都屬於義務性開課，她沒有領任何一毛錢鐘點費，在立院繁重工作下她當然必須要做些取捨，也就無法在不同系所同時開課。翁曉玲建議如果還有疑問，不妨直接去問問清大，她有沒有被Fire掉？她只不過沒在「科法所」合聘、也不在那裡開課了，從系所角度對她作些安排，其實無傷大雅。