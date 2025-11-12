傳翁曉玲遭清大解聘？ 本尊發聲：只取消合聘、仍為通識中心主聘

自由、三立等親綠媒體報導國民黨立委翁曉玲經新竹清華大學證實，遭科法所拔掉合聘教師的資格。對此，翁曉玲今（12日）說明，清大主聘她的單位是通識教育中心，科法所只是她的副聘單位；她是因為擔任立委分身乏術，才只維持在通識中心開一門課，且未領任何鐘點費，所以她沒被「fire」掉，沒被解聘。

國民黨立委翁曉玲。（中天新聞）

據了解，清華大學有說明，翁曉玲副教授目前是清華學院通識中心專任教師，過去多年支援科法所研究教學工作並聘任為合聘師資。近年來，科法所專任師資人數已穩定成長，教師專長也涵蓋多元領域，基於整體教學及人力配置考量，決議於上學年聘期屆滿後，翁曉玲已不在合聘師資名單上。

據指出，清大補充說明，翁曉玲仍是校內通識中心專任教師，但已不在科法所授課，因此不會再指導研究所的學生，同時因借調擔任立委4年，目前也沒有在清大的通識中心開任何大學部相關課程。

不過，翁曉玲今早說明，她在清大總共有兩個系所一起合聘，科法所只是副聘單位，她的主聘是在清大通識教育中心。她擔任立法委員之後，分身乏術，一個人要做三份工作，令她感到非常吃力，所以她其實現在大概就是維持一年，為學校開一門課，以大學部的學生開課為主。

翁曉玲說明，她回清大是義務性開課，沒有領任何一毛鐘點費；所以並非綠媒報導所指，好像她被清大解聘了，她只是沒在科法所開課，就被形容成是被解聘；各界可以向清大求證，問她到底有沒有被「fire」掉；至於科法所如何決定聘用師資，從系所的角度，他們去做一些安排，對她而言，其實無傷大雅。

