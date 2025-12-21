傳翁曉玲.葉元之等8藍委集體赴中? 綠酸:假交流真領旨

政治中心／綜合報導

台灣發生重大事件的隔天，國民立委翁曉玲及葉元之被媒體捕捉前往廈門，傳出此行至少有8名藍委出席，但時機點敏感，正值立法院審議國防預算及多項國安法案之際，綠委員大酸根本是假交流真領旨。

國民黨立委翁曉玲滿臉燦笑，還曬出和黨內前副主席蔣孝嚴合照，就在台灣發生重大事件隔天，翁曉玲低調前往廈門，但出席活動的還不只她。

從左到右分別有廖先翔、鄭正鈐及葉元之，傳出林思銘、邱若華、呂玉玲及涂權吉等8人都有出席，但時間點敏感，畢竟總統賴清德日前才宣布將投入1.25兆國防預算、政院啟動國安修法，難道是中國著急出手，尋求藍營管道，確保對台工作「沒有意外」？

立委（民）王義川：「這幾個人組成，我看不出他們的共通性，就葉元之、翁曉玲，然後林思銘跟陳玉珍，大家就開始要關心，他們回來之後的言行，翁曉玲接下來會排什麼案，我就不知道。」

立委（國）陳玉珍：「胡說八道，說我昨天就已經抵達廈門，都不用求證。」

被點名赴中的陳玉珍親上火線澄清，翁曉玲也隨即發臉書，稱是自掏腰包的私人行程，但看看翁曉玲除了是司法委員會召委，能主導國安修法外，同時也是程序委員會召委，日前她的關鍵一票，擋下國防特別預算，林思銘則是財政委員會召委，握有影響總預算審議權力。





陽明交大法學教授林志潔：「想中共他要去做一點因應，或者是希望能夠跟親中的這些委員，做一些溝通達成一定協議，過去也不是沒有發生過案例，所以我覺得我們應該要高度關注。」

立委（民）林楚茵：「藍白你是假交流真領旨嗎？阻擋預算的同時飛到中國報告KPI，來爭取鄭習會的門票嗎？」

傳出國台辦已派官員前往廈門，到底這些藍營立委去中國見了誰、談什麼？也難怪綠營質疑，藍白聯手封殺「立委赴中報備」法案700多次，是不是做了什麼不可告人的事情。

