傳聞《惡靈古堡 0》重製版進行中！暫時鎖定2028年發售
Capcom（卡普空）旗下最暢銷的《惡靈古堡》系列，除了今年 2 月即將推出的《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil Requiem）外，各種重製版的傳聞息也從沒有少過。根據知名遊戲爆料者 TCMFGames 分享，目前《惡靈古堡0》重製版的開發工作，正在進行當中。
這款重製專案的代號據傳為「Project Chamber」，這似乎是在呼應遊戲中的核心女主角「蕾貝卡 錢柏斯」（Rebecca Chambers）。 爆料還指出，配音與動態捕捉工作已經於 2024 年正式展開，採用的是全新的演員陣容。
先前外媒 mp1st 也曾爆料過，參與《星際異攻隊》遊戲演出的 Jon McLaren 被發現名列在 Beyond Capture Studios 的名單中，該工作室過去曾協助開發《惡靈古堡4 重製版》和《快打旋風 6》。
至於最重要的發售時間方面，可能會落在 2028 年。雖然 Capcom 官方尚未證實這些消息，但考慮到該系列近年來重製作品的成功，這也引起許多關注。 而該作原版曾在 2016 年就曾推出過高畫質復刻版《惡靈古堡0 HD》。
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 139
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 80
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 10 小時前 ・ 35
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 132
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 3
賴清德緊張了？邱毅曝這3人抓「致命把柄」
[NOWnews今日新聞]為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》草案，民眾黨前主席柯文哲2日現身立院，不只拜會國民黨團，還與民進黨團總召柯建銘握手大和解。前立委蔡正元說，老柯與柯P見面，像是老先覺過...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 45
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 64
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 1 天前 ・ 446
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 121
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 105
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 10
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 546
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 14 小時前 ・ 90
丙午年運勢出爐！2026「4生肖」犯太歲恐釀血光大破財 專家：做4事轉運
2026年開始了、也是農曆的丙午年（馬年）。命理專家楊登嵙指出磁場轉變，屬「馬、鼠、兔、牛」4生肖的人今年犯太歲，需要特別注意病痛血光之災、破財危機，建議這4個生肖可以透過安太歲或點光燈趨吉避凶，為自己求來平安年。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 3
記憶體缺貨苦主喊漲價！外資出清這檔「電腦品牌」大廠捲走16億元 再倒貨南亞4萬張提款25億
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股本週（12/29～01/02）加權指數上漲793.79點，以29349.81點作收，漲幅2.78%，創下歷史紀錄。據證交所盤後公布籌碼動向，...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 13
美軍出兵委內瑞拉 鄭麗文要綠別再玩火
[NOWnews今日新聞]美國3日對委內瑞拉展開軍事行動，捉拿了總統馬杜洛夫婦，引發國際社會高度關注。對此，國民黨主席鄭麗文今（4）日表示，這類行動還是應該要回歸國際法規範，但作為執政的民進黨不能再任...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 112