傳聞《惡靈古堡 0》重製版進行中！暫時鎖定2028年發售

Capcom（卡普空）旗下最暢銷的《惡靈古堡》系列，除了今年 2 月即將推出的《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil Requiem）外，各種重製版的傳聞息也從沒有少過。根據知名遊戲爆料者 TCMFGames 分享，目前《惡靈古堡0》重製版的開發工作，正在進行當中。

不是 HD，而是重製版要來？（圖源：Resident Evil 0）

這款重製專案的代號據傳為「Project Chamber」，這似乎是在呼應遊戲中的核心女主角「蕾貝卡 錢柏斯」（Rebecca Chambers）。 爆料還指出，配音與動態捕捉工作已經於 2024 年正式展開，採用的是全新的演員陣容。

廣告 廣告

先前外媒 mp1st 也曾爆料過，參與《星際異攻隊》遊戲演出的 Jon McLaren 被發現名列在 Beyond Capture Studios 的名單中，該工作室過去曾協助開發《惡靈古堡4 重製版》和《快打旋風 6》。

至於最重要的發售時間方面，可能會落在 2028 年。雖然 Capcom 官方尚未證實這些消息，但考慮到該系列近年來重製作品的成功，這也引起許多關注。 而該作原版曾在 2016 年就曾推出過高畫質復刻版《惡靈古堡0 HD》。