傳聞《GTA6》恐三度延期到2027年？內部知名人士出面闢謠

Rockstar Games《GTA6》（俠盜獵車手6，Grand Theft Auto 6）在經歷 2 次延期後，目前發售日期為 2026 年 11 月 19 日。但最近網路上卻又開傳出一些風聲，認為遊戲可能會有第三次延期，雖然時間不會太長，但也會到 2027 年初。傳聞的起因，部分是因為 Rockstar 最近因為 Discord 的 30 多評員工洩漏事件和工會方的爭議，導致前員工在辦公室外抗議。但對此，一名知情人士卻反駁了這些說法。

玩家擔心遊戲再次延期。（圖源：GTA6／Rockstar Games 官方）

廣告 廣告

先前就有報導指出遊戲本體基本上已經完成，但因為資深美術、動畫師、程式設計師和項目負責人等核心成員的離開與裁員，被認為難以去填補突然的人力缺口，擔心會嚴重影響專案進度。而和 Rockstar 關係密切，並且曾經準確爆料過《GTA6》會延期到 2026 年 5 月的知情人士 Reece “Kiwi Talkz” Reilly，他在 X（推特）上反駁，批評網路上的謠言是胡說八道。因為目前距離發售時間還有近 1 年，根本無法判斷 Rockstar 是否會再次延期。

當然，開發團隊內部雖然因為核心人員離開而讓人擔心，但母公司 Take-Two Interactive 的董事長兼執行長 Strauss Zelnick 對於遊戲能在 11 月發售仍很有信心。當然目前網路上充斥著各種傳聞，像是許多由 AI 生成的假遊戲洩漏片段，而 Reilly 也透露他和開發者關係不錯，雖然可以知道許多遊戲玩法等資訊，但只要公開就會成為 Rockstar 的目標，甚至是影響到認識的開發者。