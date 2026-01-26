傳聞不該成為情緒放大器

（圖／shutterstock）

日前某報社出一則標題震撼的報導，內容暗示中國官方曾對台下達「通牒」，威脅統一後將不再承認中華民國的存在。然而，該報導除了引述未具名來源的描述外，並無實質證據佐證相關情事，令人懷疑其新聞價值與報導倫理。

首先，該篇報導最核心的指控，係來自匿名「北京方面權威消息」（即未具名、未公布背景之人士），這種「聽說」性質的傳言，在國際政治議題上並非新聞，而更像是無憑無據的八卦。負責任媒體報導重大兩岸議題，應該明示來源、提供證據，否則難免淪為散布恐慌與分裂的溫床。

再者，中華民國曾是中國唯一合法政府，在國共內戰後因戰局而退守台灣，造成中國大陸與台灣各自形成政權（北京與台北）。這不是現在才發生的「台灣獨立」，而是歷史事實。所謂的「九二共識」，核心爭議就在於雙方對「一個中國」如何界定：是指中華人民共和國，還是中華民國？這是兩岸關係討論的根本，而非某一方忽然被外力改寫。

然而目前部分政治論述已嘗試重塑中華民國的意義，將其中的「中國」涵義弱化甚至等同於「台灣國」。這種立場的結果是，在談統一或兩岸交流問題時，中華民國不再被視為「一個中國」政權，而成為某種狹義的本土政治象徵。如此一來，再談兩岸統一自然毫無意義，如同把中華民國置換為「台灣」，中華民國的歷史與存在原本的中國意義便被抹去。事實上，世界上並不存在「台灣國」這類主權國家的普遍承認；中華民國的憲政制度與國家框架依然保留著原有的一中概念，這才是其存在的核心價值。

近年有政黨與媒體喜以「中共下令」「中方要求」「通牒」等標籤炒作兩岸議題，卻從未提出具體證據。若真有涉及國安或涉外壓力行為，相關部門應依法啟動《國安法》、《反滲透法》等機制調查，而不是僅憑口耳相傳的說法在媒體上公開，製造內部對立與兩岸緊張。這種不負責任的新聞敘述，既傷害新聞公信力，也削弱社會對兩岸事務理性思考的空間。

最後，部分媒體長期針對兩岸事務的報導明顯帶有偏頗傾向，未能以事實為核心、以真憑實據為依歸。媒體不應製造矛盾或情緒對立，而是讓社會理解複雜議題的原因與可能的解方。兩岸關係牽動台灣社會穩定與人民福祉，更需秉持冷靜、客觀、事實為基礎，而非淪為對立的工具。

（作者為大學退休教師）