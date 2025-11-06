傳聞多年都是假的？《魔獸世界》總監：沒有移植遊戲主機上的計劃

Blizzard（暴雪）《魔獸世界》（World of Warcraft）遊戲總監 Ion Hazzikostas 近期在訪談中明確表示，這款經典的 MMORPG 目前沒有任何移植到遊戲主機的計畫。雖然多年來謠言不斷，加上像是《FF14》和《上古卷軸Online》等其他 MMORPG，都成功登陸 PlayStation 和 Xbox 平台，但《魔獸世界》的開發重心仍將放在 PC 平台。

主機版傳聞已經很多年了。（圖源：魔獸世界）

根據 Unshackled Fury World of Warcraft 主持人和外媒 Windows Central 的訪問，先前因為即將推出的新資料片《至暗之夜》（Midnight）中某些改動，引起了不少猜測。像是開發團隊預計在新資料片中對職業設計進行調整，並限制部分戰鬥插件的使用。讓許多玩家的懷疑，認為這是為了簡化遊戲機制，好讓《魔獸世界》推向習慣使用遊戲手把的主機市場。

然而，Hazzikostas 在訪談中直接駁斥了這種說法，強調《魔獸世界》目前沒有主機版的計劃，這些改變的真正目的不是為了移植主機，而是為了降低遊戲整體的「上手難度」，以及戰鬥畫面的「視覺清晰度」，讓所有 PC 玩家都能有更好的遊戲體驗。Hazzikostas 也補充，假如未來有一天要把《魔獸世界》帶到主機平台，那他們會有很多工作要做，至少目前的重點仍然是 PC 體驗。