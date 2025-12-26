傳聞大轉彎 iPhone Air 2有望2026年推出

【記者趙筱文／台北報導】市場對第二代iPhone Air動向一度陷入「到底還出不出」的混亂狀態，不過最新爆料似乎替時間表翻案。知名爆料者Fixed Focus Digital在中國微博指出，Apple已確認將於2026年秋季發表會，正式推出 iPhone Air 2，時間點落在慣例的9月新品活動。

這項說法，直接打臉外媒The Information先前連續兩篇報導。The Information曾指出，蘋果已通知工程師與供應鏈，暫時將下一代iPhone Air從產品時程中撤下，且未給出新的上市時間；隔日更補充，有部分內部工程師期望改款後的新版本，能與iPhone 18、iPhone 18e一同於2027年春季亮相。

不過Fixed Focus Digital的說法完全不同，直言「iPhone Air的後繼機種已確認存在，並將於秋季發表會登場」。同時，他也重申另一項傳聞指出，iPhone 17e已進入量產階段，預計在2026年春季、約3月的蘋果發表會亮相。

綜合目前多方消息，iPhone Air 2被視為針對初代機型「補考」的版本。根據The Information先前揭露，蘋果已重新設計這款產品，考慮加入第二顆後鏡頭，同時調整售價策略，以回應市場對「單鏡頭、價格偏高」的批評。最新傳聞則進一步指出，新機可能導入雙主鏡頭設計、電池容量提升，甚至加入均熱板散熱，整體定位更貼近主流旗艦。

至於入門定位的iPhone 17e，則被預期將僅是小幅更新，重點包括導入C1X數據機晶片，並回歸支援磁吸無線充電的玻璃背蓋設計，補上前一代被點名最多的遺憾。

iPhone Air 2是否真能在2026年如期回歸，仍有待蘋果官方揭曉。

