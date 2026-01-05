傳聯發科將部分手機晶片研發人力轉調ASIC與車用等潛力市場

雖然聯發科旗艦天機近期表現亮眼，在頂級手機處理器與高通的競爭越來越白熱化，然而就現實而言，出貨量更高的中價位與主流手機晶片才是更容易獲利的關鍵；隨著聯發科投入客製化ASIC服務，以及許多大型資料中心增加自主ASIC需求，工商時報引述業界說法，表示聯發科正將部分手機晶片研發人力轉向競爭更不激烈的ASIC與車用領域，想要藉此尋求藍海新商機。

工商時報引述內線說法，聯發科的ASIC部門先前在車用、電信安全SoC獲得不錯的成果，不過多為成熟製程產品，然而Google的TPU訂單採用先進製程，使得聯發科在爭酌後從手機晶片部門轉調，使ASIC部門達到千人規模的客製化IC團隊。另外供應鏈預測，聯發科在取得Google的TPU客製化IC訂單後，下一部很可能會是Meta，且將進入2nm製程。

更多Cool3C文章

LG重啟經典「壁紙電視」 推出OLED evo W6結合真無線設計 厚度不到1公分

三星發表全球首款130吋 Micro RGB電視 致敬經典懸浮設計 搭載AI強化畫質