即時中心／潘柏廷報導

民進黨2026年高雄市長初選，確定「4搶1」定局，而參選之一、陷入詐領助理費爭議的綠委林岱樺，近日則傳出可能脫黨參選的消息。不過，林岱樺今（18）日則強調，現在自己都正式登記，而且簽切結書，因此脫黨參選一事就是謠言，更強調「我相信賴主席」。

林岱樺今日中午接受資深媒體人黃光芹的網路節目專訪；針對謠言稱她會脫黨參選一事，林岱樺則表示，在她還沒登記參選前就有說她會脫黨，現在自己都正式登記，而且簽切結書，因此脫黨參選一事就是謠言。

廣告 廣告

同時，林岱樺也強調，還是會尊重黨的公平公開公正機制，「我相信賴主席」。

至於，針對初選日期訂在明年（2026）1月12日一事，林岱樺則說，這是由各派系組成的選對會決定日期，不管過程中有何角力或折衝，她都尊重。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／傳脫黨參選高雄市長？林岱樺駁謠言「已簽切結」

更多民視新聞報導

昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？

合得成？藍白爭搶競選宜蘭縣長 周榆修、李乾龍這樣說

中國「遇到不滿馬上威嚇施壓」 日經濟大臣：勿過度依賴中國

