南部中心／陳姵妡、陳家祥 高雄報導

高雄有家長控訴，女兒在校被一名8歲賴姓男童霸凌，現在爆出男童就是立委賴瑞隆的兒子，對此賴瑞隆親上火線，向大眾道歉。不過女童家長再度控訴，案發後並沒收到道歉，還更傳出至少有三名同學都受害，家長已報警處理。

傳至少3人! 賴瑞隆8歲兒被控霸凌 受害童家長:沒收到道歉

有家長爆料控訴，女兒在校跟賴姓男童發生衝突，賴男童就是民進黨立委賴瑞隆的小孩。（圖／民視新聞）

民進黨立委賴瑞隆：「首先還是要感到很自責也很抱歉，就是因為孩子的事情，然後造成這麼大的一個風波。」8歲兒子在校涉嫌霸凌多位同學，民進黨立委賴瑞隆，親上火線開記者會說明。民進黨立委賴瑞隆：「他在一次十月份的時候，在一次足球遊戲的時候，他跟同學產生了一些爭執，後來也引發了一些風波，當時其實學校有立即介入去輔導，兩邊學生也找來作溝通，學校當時讓我們以為說 ，順利處理完畢了，結果後來好像還有後續的一些狀況。」

民進黨立委賴瑞隆，打算角逐下屆高雄市長寶座，兒子霸凌案件，恐怕為初選再添變數。（圖／民視新聞）

賴瑞隆兒子在校被同學家長指控，10月16號時，和黃姓女童發生肢體衝突，女童躲入廁所後，賴童仍在門外叫囂長達12分鐘，學校10月28號得知後啟動通報，女童家長在11月26號正式提出霸凌調查。家長還對校方控訴，女童的哥哥也遭賴童謾罵過，最新12月2號又傳出，賴童踢了另一名徐姓學生，造成對方受傷，風波越鬧越大。民進黨立委 賴瑞隆：「先動手就是不對啦，我也不斷的跟孩子們講，就不能夠動手動手絕對是不對的，那不管動手後雙方的狀況是怎樣，動手就是不對。」黃姓女童家長怒控，案發至今賴童的家長都沒有道歉，又傳出至少三名同學受害，家長已經報警處理。高雄市長陳其邁：「提醒校方，那也必須公正的嚴謹的，來進行相關事務的調查。」只是賴瑞隆，打算角逐下屆高雄市長寶座，如今距離2026的黨內初選，只剩下短短1個多月，兒子在校涉嫌霸凌案件，恐為民進黨高雄市長初選，增添更多變數。

