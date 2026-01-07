傳與何美主持「擦不出火花」改搭檔林襄 羅志祥澄清：她很努力

藝人羅志祥與何美主持《綜藝OK啦》，節目開播已滿1季，7日傳出啦啦隊女神林襄將接棒何美的主持位，中天電視證實：「確實將嘗試不同組合搭配，期待給觀眾更豐富多樣的內容。」對於近來有傳聞稱何美與羅志祥互動「擦不出火花」且臨場反應未達預期而被換角，羅志祥則駁斥謠言，替何美澄清：「她是一個非常努力的主持人！」

林襄（右）將接棒何美主持《綜藝OK啦》。（圖／中天綜合台提供、林襄臉書）

羅志祥（左）與何美（右）一同主持《綜藝OK啦》。（圖／中天綜合台提供）

羅志祥7日發文。（圖／翻攝自羅志祥臉書）

《綜藝OK啦》7日澄清。（圖／翻攝自《綜藝OK啦》IG）

羅志祥7日在臉書發文，表示與何美的默契非常好，「很多時候她的臨場反應與靈機應變會讓我大吃一驚，也是一個非常努力的主持人、私下做了很多功課，很清楚我接下來的鋪陳、節奏，甚至懂我要丟什麼梗，她也不會提前破梗，反而很懂得『接』。」認為何美真誠、自然又能帶動現場氣氛的表現，在綜藝節目中「其實非常難得」。

廣告 廣告

因此羅志祥嚴正駁斥不實謠言「並不像新聞中所描述的那樣」，也強調尊重製作單位的決定、以及對節目的調整與安排，未來會各自繼續努力把節目做好、將歡笑帶給大家。

延伸閱讀

凍番薯來了！17縣市低溫特報「急凍10度以下」

寒氣凜冽！14縣市強風特報亮黃燈 恐颳8級陣風至明晚

小心8級強風！15縣市發布陸上強風特報 冷到懷疑人生