傳與吳宗憲「一人縣長、一人立委」達共識？陳琬惠：完全沒聽過這事

針對2026宜蘭縣長選舉，民進黨推出律師林國漳參選、民眾黨徵召前立委陳琬惠，國民黨則是立委吳宗憲、議長張勝德兩強爭取，外界關注後續「藍白合」，陳琬惠今（28日）被問地方盛傳她已與吳宗憲達成共識，一人選縣長、一人選立委？她直言，完全沒聽過這事，也完全沒這樣的討論，現階段各自努力，未來藍白會推出一位最強的候選人參加最後縣長選舉。

民眾黨下午於宜蘭市中山公園入口牌樓處舉行「全國小草集結挺琬惠．用行動改變宜蘭」活動，黨主席黃國昌、民眾黨前主席柯文哲胞妹柯美蘭、民眾黨中評會主委李偉華等人也出席，力挺陳琬惠。

會前接受媒體聯訪，被問到針對宜蘭縣長選舉，地方盛傳她與吳宗憲已達成共識，一人選縣長、一人選立委？陳琬惠表示，「我完全沒聽過這事情耶」，現階段不管是吳宗憲或張勝德，在藍白在野的部分，黃國昌跟鄭麗文兩位藍白黨主席也有一定的共識，就是在縣長的參選，現階段就是大家各自努力，那未來藍白會推出最強的候選人，參加宜蘭縣長最後的選舉。

陳琬惠說，剛剛媒體所提問的，其實目前來說，完全沒有這樣子的一個討論，因為至少對她來說，從提名12月3日開始，她就是不顧一切的往前衝。至於中央的合作方式，就交給兩位黨主席去傷腦筋，她主要的任務，就是希望可以得到宜蘭所有縣民的認同跟支持，希望可以在2026在勝出成為縣長，為宜蘭縣民服務。

