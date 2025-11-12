傳與吳釗燮不合驚動賴清德 林佳龍親上火線回應：兩人合作都相當愉快

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍今（12）日遭爆不合互鬥，手段包括國安會議未知會林佳龍、吳釗燮介入駐美代表安排等。對此，林佳龍稍早透過專訪回應，「既生龍、何生燮」的說法都是挑撥離間，兩人在工作上合作應該都很愉快，只是每人作風不同，容易被別人挑惕。

林佳龍指出，不管是總統的授權，或是憲政上的角色，自己就是盡力做好外交部長，國安會才會更好。（《Yahoo齊有此理》提供）

週刊今早報導，賴政府上台後，吳釗燮轉職為國安會秘書長，新任外交部長由林佳龍出任，兩人卻因外交人事安排埋下心結，加上林佳龍不改過去民選政治人物作風，行事高調引起吳方不滿，於是頻繁在台美關係特殊溝通管道、外交電報情資對林佳龍出招，甚至驚動總統賴清德出手，向兩人確認不會動到現任駐美代表俞大㵢。

林佳龍今日接受網路節目《齊有此理》專訪，談及與吳釗燮的關係，他表示，其實兩人已經認識多久，都曾任職於國安會、外交部，外界說「既生龍、何生燮」，都只是想挑撥離間，兩人在工作上就是分工合作。

林佳龍指出，不管是總統的授權，或是憲政上的角色，自己就是盡力做好外交部長，國安會才會更好，同樣地，國安會做好，外交部也會更好，兩者都是政府團隊，他與吳釗燮合作應該都相當愉快。

林佳龍進一步說，他們平常會用電話、簡訊溝通，兩人也在很多群組裡面，但每人的作風和角色不同，很容易被大家挑惕，他現在身為外交部長，就是把這個角色做好，對國安團隊也最好，希望能壯大外交部、壯大台灣。

